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Dünya

Türkiye'nin desteğiyle milyonlarca insana yardım ulaştırıyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), son iki yılda Türkiye'den en az 500 milyon dolar tutarında gıda ve lojistik hizmeti alarak, insani yardımların Filistin, Sudan, Afganistan ve Yemen gibi krizden etkilenen ülke ve bölgelerdeki milyonlarca insana ulaşmasını sağladı.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Türkiye'nin desteğiyle milyonlarca insana yardım ulaştırıyorlar
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WFP'nin yayımladığı basın bültenine göre, Türkiye'nin üstlendiği kritik tedarik ve lojistik merkezi rolüne dikkati çeken WFP, Türkiye'den aldığı gıda ve lojistik hizmetiyle Filistin, Sudan, Afganistan ve Yemen gibi krizden etkilenen ülke ve bölgelere yardım ulaştırdı.

Türkiye'den yapılan gıda ürünü temini, WFP'nin bölgedeki acil durum operasyonları için özellikle de Gazze'ye yapılan son sevkiyatlar açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye'den alınan gıda ürünlerinin kaliteli ve çeşitli olması WFP'nin ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde besleyici gıda yardımında bulunmasını sağlarken, sadece son bir haftada, Türkiye'den Gazze'ye 1500 tonu sıcak yemek olmak üzere 1 milyon tona yakın temel gıda ürünü sevk edildi.

Bu sevkiyatlar ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmak üzere titizlikle yönetildi.

WFP Türkiye Ülke Direktörü Stephen Cahill, Türkiye'nin, özellikle geçen yıl Gazze'deki yardımlarda kritik rol oynadığına işaret ederek, "Gazze'deki durum son derece vahim ve zaman daralıyor. Hayat kurtaran insani yardım kargolarının gecikmemesi veya engellenmemesi çok önemli. Türkiye'de tesis ettiğimiz güçlü tedarik zincirleri, Gazze'deki ailelerin acil gıda ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgedeki genel gıda güvensizliğine yönelik faaliyetlerimizi de güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

WFP'nin Türkiye ile kurduğu işbirliği, temel ihtiyaç malzemelerinin hızlı şekilde tedarik edilmesini sağlayarak insani krizler karşısında uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor.

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