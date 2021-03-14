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Dünya

Yunan Bakan Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üçüncü reaktörünün temelini attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi, enerji alanındaki bu çalışmaları nedeniyle ABD'ye şikayet ettiği belirtildi.

AA14 Mart 2021 Pazar 17:59 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 18:05
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Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Bakan Dendias, bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Türkiye'nin enerji alanındaki projelerinin diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

İnşa aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölge ülkeleri için birçok sorunlu neticesi olacağını öne süren Dendias, "Akkuyu Doğu Akdeniz'in Çernobil'i olabilir." ifadesini kullandı.

Haberde, Yunanistan yönetiminin uzun yıllardır dikkatini Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına yönelttiği, Türkiye'nin, nükleer enerji üretme reaktörleri aracılığıyla nükleer silah imal etmede kullanılabilecek teknolojiye ve malzemeye ulaşacağı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı bir konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.

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