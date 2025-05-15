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Dünya

Türkiye'nin diplomasi atağı Yunanistan'ı çıldırttı: Bir çivinin ucu kadar bile yerimiz yok

Ukrayna ve Rusya arasında barış müzakereleri için heyetler İstanbul'da yerini alırken, dünya basınında Türkiye'nin diplomasi hamlelerine övgüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunan basınında çıkan haberlerde, son günlerde uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin oynadığı başat rol övüldü. Ülkenin etkili medya organlarından Ta Nea Gazetesi ise Türkiye'nin baş döndüren diplomatik hamleleri karşısında okurlarının karşısına 'Yunanistan tamamen çerçevenin dışında duruyor. Bir çivinin ucu kadar bile bir duvarda yeri yok' ifadesi ile çıktı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Türkiye'nin diplomasi atağı Yunanistan'ı çıldırttı: Bir çivinin ucu kadar bile yerimiz yok
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Kathimerini gazetesinin "Türkiye Trump döneminde yeni bir rolle" başlıklı manşet haberinde, göstergelerin Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Türkiye'nin rolünün üst düzeylere çıkacağı yönünde olduğu belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satılması için Almanya ve Türkiye ile işbirliği yapması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaptığına işaret edilen haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti silahlı kuvvetlerini yeni silahlarla güçlendirirken Türk savunma sanayisi yükseliş döneminde." denildi.

'DİPLOMATİK SERMAYE' VURGUSU

Kathimerini gazetesinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik sermaye biriktiriyor" başlıklı köşe yazısında ise bu haftanın Türkiye için olumlu gelişmelerle dolu olduğu vurgulandı.

Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasının da bu önemli ve olumlu gelişmelerden olduğu belirtilen yorumda, "Küresel ve bölgesel büyük güçler, Türkiye'yi küresel gelişmelerde dolaylı da olsa belirleyici bir role sahip olarak görüyor. Arabuluculuk yapabilen, en azından tarafsız ya da çatışmaların çözümünde rol oynayabilecek yeterlilikte görünen bir devlet imajı da pekişiyor." ifadelerine yer verildi.

"BİR ÇİVİNİN UCU KADAR BİLE BİR DUVARDA YERİ YOK"

Ta Nea Gazetesi ise "Biz Tempi (tren kazasıyla) uğraşırken ve etrafımızda sismik, jeostratejik gelişmeler olurken, Yunanistan tamamen çerçevenin dışında duruyor. Bir çivinin ucu kadar bile bir duvarda yeri yok." ifadesi yer aldı.

Uluslararası alandaki son gelişmelerin sıralandığı yorumda, "Tüm oyunu Erdoğan oynuyor." denildi.

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