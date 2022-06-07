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Dünya

Türkiye'nin diplomatik başarısı kıskançlığa neden oldu: Biz de bu rolü oynamalıyız

İtalya'da sağcı Lig Partisi'nin lideri Senatör Matteo Salvini, Ukrayna savaşında Türkiye'nin oynadığı arabuluculuk rolünü 'biraz kıskançlıkla' izlediğini belirterek, ' İtalya'nın da Fransa ve Almanya ile bu rolü oynamasını isterim.' dedi.

AA7 Haziran 2022 Salı 20:39 - Güncelleme:
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Partisi, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Salvini, merkezi Roma'da bulunan Yabancı Basın Derneğinde gündemdeki konulara dair değerlendirmede bulundu.

Salvini, Ukrayna'daki savaşa ilişkin Avrupa ülkelerinin diyaloğa geri döneceğine inandığını belirterek "Türk hükümetinin diyalog ve arabuluculuk girişimiyle yaptığı çalışmaları, belli bir açıdan onaylıyorum ve biraz da kıskançlıkla izliyorum. İtalya'nın da Fransa ve Almanya ile bu rolü oynamasını isterim." dedi.

Lig Partisi lideri, savaş nedeniyle Afrika'da tahıl tedarikinde yaşanan durumun da endişe verici boyutta olduğunu ifade etti.

Salvini, İtalya'da geçen haftalarda tartışma konusu olan Rusya'nın Roma Büyükelçisi ile görüşmelerine de isim vermeden değinerek İtalya'daki büyükelçilerle görüşmenin kendisi için bir hak değil konumu itibarıyla görev olduğunu vurguladı.

Salvini, 1990'da kapatılan nükleer santraller nedeniyle duran nükleer enerji üretiminin, İtalya'nın Rus gazına yüksek oranda bağlı olması düşünüldüğünde yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.

  • İtalyada sağcı Lig Partisinin lideri Senatör Matteo Salvini
  • rusya
  • ukrayna

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