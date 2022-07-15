Türkiye'nin dış temsilciliklerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa büyükelçilik çalışanları, Türkiye'nin Hollanda'daki misyon şefleri, ülkedeki Türk toplumunun temsilcileri, Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Lahey Büyükelçiliğinde görevli Geçici Maslahatgüzar Murat Soğangöz'ün Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajını okuduğu programda, Türkiye'nin Amsterdam, Rotterdam ve Deventer başkonsolosları hazır bulundu.

Dişli mesajında, 15 Temmuz gecesi, 252 şehidin kanlarıyla kahramanlık hikayesi yazıldığını vurgulayarak, bu yeni nesil terör örgütüne karşı mücadelenin yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.



FETÖ'nün eğitimden medyaya, siyasetten hayır kurumlarına kadar oluşturduğu paravan yapıların temizlendiğine değinen Dişli, "FETÖ iltisaklı kişilerin yurt dışında bulmaya çalıştıkları hukuki ve ekonomik hareket alanını aldığımız idari ve adli tedbirlerle her geçen gün daha da daraltıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dişli, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan FETÖ taktiklerine karşı vatandaşların uyanık davranması ve dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

- Macaristan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve TİKA tarafından, YEE binasında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde İstiklal Marşı okundu ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından şehit edilenlere rahmet dileyerek, her bir şehidin hikayesinin ilham verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, tarihi boyunca pek çok saldırıya ve pek çok tuzağa maruz kaldığını belirten Ekşioğlu, "Vatanımızı korumak ve hakkımızı almak gayesiyle mücadele etmek, bu uğurda şehitler vermek, hepimiz için şüphesiz ki vatandaşlık görevidir. Sizlerin de yakından bildiği üzere 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşabilen milletvekillerimiz, 'Öleceğiz, ama burayı terk etmeyeceğiz' dediler." ifadelerini kullandı.

Ekşioğlu, 15 Temmuz gecesi Türk halkının aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiğine dikkati çekerek, "Genelkurmay Başkanlığımız ve Meclisimizin önünde, Külliye'de, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında, İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Üsküdar'da, Saraçhane'de, Atatürk Havalimanı'nda on binlerce vatandaşımız sokaklara döküldü. Ülkemizin dört bir yanında milyonlarca yürek aynı gaye ile harekete geçti, dünyanın dört bir yanında yüzlerce milyon kalp ülkemiz için dua etti." diye konuştu.

Etkinlikte, Prof. Dr. Neşe Özden "Ulusal ve uluslararası bakışlarla Cumhuriyet, Demokrasi ve Milli Egemenlik" başlıklı sunum yaptı.

Programda ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatan kısa film gösterimi ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin darbe girişimi gecesinde çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiye de yer verildi.

- BULGARİSTAN'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TÖRENLE ANILDI

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende şehitlerin anısına dua okundu.

Büyükelçilik konutunun bahçesinde Anadolu Ajansının 6 yıl önce darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün Bulgaristan'daki yapılanmasını çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Diğer bölge ülkelerine nazaran FETÖ'nün Bulgaristan'a çok yoğun şekilde başından beri aslında sirayet edememiş olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan hemen sonra atılan bazı adımlarla FETÖ'nün buradaki ana yapılanması ve FETÖ'nün Bulgaristan'daki elebaşıları zaten artık ülke dışına çıkartıldılar, bazıları Türkiye'ye sınır dışı edildiler. Dolayısıyla şu anda çok fazla görünür değiller." dedi.

FETÖ'nün hem Sofya'da hem de Filibe'de hala faal olan iki sözde okulu işletiyor olmasına değinen Sekizkök, bu terör örgütünün ayrıca ülkedeki medya yapılanmasının devam ettiğini, internet üzerinden yayın yapan bir yayın organının olduğunu söyledi.

Büyükelçi Sekizkök, "Biz Bulgaristan makamlarıyla sürekli olarak yaptığımız bütün temaslarda FETÖ'nün karanlık yüzüne ve aslında Bulgaristan ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu gerçeğine dikkati çekerek "Hem bu okulları çok sıkı denetim altında tutmalarını ve mümkünse kapatmalarını veya Maarif Vakfına devretmelerini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'da bu konuda maalesef henüz olumlu sonuç alamadıklarına işaret eden Sekizkök, büyükelçilik olarak bu önemli hususun takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Anma törenine diplomatlar, Bulgaristan ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü temsilcileri de katıldı.