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Dünya

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden depremzede yakınları için iftar programı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği depremzede yakınları için iftar programı düzenledi.

AA24 Mart 2023 Cuma 22:54 - Güncelleme:
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden depremzede yakınları için iftar programı
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, deprem sonrasında Katar'a gelen depremzede yakınları için iftar programı düzenledi.

Büyükelçi Mustafa Göksu'nun konutunda düzenlenen iftar programına 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinden yaklaşık 200 kişi katıldı.

Büyükelçilik çalışanları, deprem sonrasında Katar'a gelen vatandaşlarla sohbet ederek sorun, ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Sonrasında, depremzede vatandaşlar ve aileleriyle iftar yapıldı.

Büyükelçi Göksu, yardım kampanyaları hakkında bilgi vererek, özellikle deprem bölgesinden Katar'a gelmek zorunda kalan vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

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