Türkiye'nin eli güçlenecek! Mısır'dan Yunanistan'a ''Doğu Akdeniz'' notası

Yunanistan ve Mısır arasında 2020 yılında imzalanan kısmi Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına rağmen, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili gerilim yeniden tırmanıyor.

HAMLE LİBYA VE TÜRKİYE ARASINDA İMZALANAN DENİZ YETKİ MUTABAKATINA DESTEK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Yunanistan bu kez de Mısır ile deniz sınırları arasında kriz yaşamaya başladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a ilettiği notada, Atina'nın ilan ettiği Deniz Mekansal Planlama Haritası'nın Mısır Münahsır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığıyla örtüştüğünü, belirlenen sınırların kabul edilemez olduğunu aktardı. Mısır'ın bu hamlesi, Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki mutabakatına destek olarak düşünülüyor.

MISIR "KABUL EDİLEMEZ" DEDİ

Mısır, söz konusu bölgelerdeki sınırların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Yunanistan'ın bu kararla doğurabileceği tüm sonuçları reddettiğini vurguladı. Ancak habere göre notada aynı zamanda işbirliği ve diplomatik diyalog çağrısı da yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Ekathimerini gazetesi de Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere yer verdi. Dışişleri Sözcüsü Lana Zochiou, Mısır'ın verdiği notayı "beklenen bir tepki" olarak değerlendirdi. Zochiou, söz konusu MSP haritasında sınırlandırılmamış alanlarda "orta hat prensibine göre potansiyel sınırlar" belirtildiğini kaydetti. Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati'nin dün yaptığı görüşmede de konu gündeme geldi. Görüşme aynı zamanda 2020 Atina-Kahire MEB anlaşmasının beşinci yıl dönümüne denk geldi. Taraflar, uluslararası deniz hukukuna ve bölgesel işbirliğine olan bağlılıklarını yineledi.

ATİNA 3 TÜRK OKULUNU DAHA KAPATTI

Yunanistan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da azınlık haklarını hiçe sayarak asimile politikalarını sürdürüyor. Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Rodop ili Kardere ve Mehrikoz ile Meriç ili Hasanlar köylerinde bulunan Türk azınlık ilkokullarının, öğrenci sayısının azlığını gerekçe göstererek kapatılmasına karar verdi.

