İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9224
  • EURO
    33,4623
  • ALTIN
    2015.3
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin etkin diplomasisine övgü: Vazgeçilmez bir aktör
Dünya

Türkiye'nin etkin diplomasisine övgü: Vazgeçilmez bir aktör

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, '(Gazze'de) Ateşkesin zamanı geldi. Rehineler serbest bırakılmalı. Türkiye, vazgeçilmez bir aktördür.' dedi.

AA20 Şubat 2024 Salı 21:22 - Güncelleme:
Türkiye'nin etkin diplomasisine övgü: Vazgeçilmez bir aktör
ABONE OL

Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki duruma ilişkin Rama, "(Gazze'de) Ateşkesin zamanı geldi. Rehineler serbest bırakılmalı. Türkiye, vazgeçilmez bir aktördür. Yarının güvenliğini sağlamak için bir aktördür, özellikle Gazze ve İsrail konusunda." ifadesini kullandı.

Rama, iki devletli çözümü desteklediklerini ancak bu çözümün de garantileri olması gerektiğini vurgulayarak, Arap ülkelerinin Türkiye ile işbirliği yaparak güvenlik açısından bir teminat sağlayabileceğini dile getirdi.

İsrail'den suçsuz insanlara karşı yapılan ithamlar ve daha sonra yaşanan katliamlara karşı bir çözüm gerektiğine işaret eden Rama, Rama, mantıklı hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.