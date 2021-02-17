''Türkiye'nin Filistinlilere verdiği destekten memnunuz''

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:58 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:58

Filistin Sular İdaresi Başkanı Mazin Ganim, Türk hükümetinin Filistinliler için güvenli içme suyu sağlama konusunda verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sular İdaresinden yayımlanan açıklamaya göre, Ganim, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde suyun tuzdan arındırılması için kurulan merkez istasyonu başta olmak üzere Sular İdaresinin çalıştığı stratejik proje ve programların öncelikleri ele alındı.

Ganim, merkez istasyonun Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını felaketten kurtardığına ve güvenli içme suyu sağlanmasına katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Demirer'e suyun tuzdan arındırılması istasyonu projesindeki gelişmelere ilişkin bilgi veren Ganim, Türk hükümetinin içme suyu sağlama başta olmak üzere Filistinlilere verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Demirer de suyu tuzdan arındırma projesi çalışmalarındaki gelişmelerden övgüyle söz ederken, programın desteklenmesi ve önümüzdeki dönemde bir mutabakat zaptı imzalanması konusunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, su sıkıntısının yanı sıra sudaki tuz oranının yükseldiğinden ve kullanılabilirlik derecesinin düştüğünden şikayet ediyor.

Filistin Sular İdaresi, Gazze'deki yeraltı suyunun yaklaşık yüzde 96'sının içmeye elverişli olmadığını ve uluslararası normlara göre tavsiye edilen değerlerin altında bulunduğunu belirtiyor.