Türkiye'nin Finlandiya kararını konuşuyorlar! Helsinki'de sevinç, Stokholm'de büyük pişmanlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklama sonrası Finlandiya'nın NATO üyelik süreci resmen başladı. "Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımını Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin atılacak adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirtti.

Uluslararası ajanslar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini 'son dakika' olarak duyururken Finlandiya basınında ülkenin duyduğu memnuniyet dile getirildi. İsveç basınında ise itiraflar peş peşe geldi.

Finlandiya'nın günlük gazetesi Aamulehti Aamulehti haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini parlamentoda onaylama sürecine başlayacağını duyurmasıyla tarihi ve büyük bir adım attı." ifadelerini kullandı.

"FİNLANDİYA'NIN NATO YOLU AYRILDI, İSVEÇ GERİDE KALDI"

İlta Sanomat, 'NATO düğümü çözüldü' başlığı ile duyurduğu haberinde karşılama töreninin detaylarına yer verdi ve Cumhurbaşkanı Niinistö'nun İsveç açıklamasını ön plana çıkardı.

Etelä-Suomen Sanomat gazetesi de üyelik süreci ile ilgili haberi "Finlandiya'nın NATO yolu açıldı, ancak İsveç geride kaldı" başlığı ile duyurdu. Gazete Finlandiya ve İsveç'in NATO yollarının ayrılmasının bir güvenlik sorunu olduğunu öne sürerek "Finlandiya ve İsveç'in üyelik yollarındaki ayrılık kötü bir haber" ifadesini kullandı.

Helsinki merkezli tabloid gazete Iltalehti "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının değerlendirilmek üzere ülke parlamentosuna sunulduğunu duyurdu." ifadelerini kullanırken İsveç'in üyeliğinin henüz onaylamadığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsveç teröristlere kucak açtı' sözlünü ön plana çıkardı.

İSVEÇ BASININDA İTİRAFLAR ÖN PLANA ÇIKTI

Erdoğan'ın açıklamaları İsveç basınında da büyük yankı uyandırdı. Svenska Dagbladet Haber sitesi, Erdoğan'ın mesajının İsveç için 'soğuk duş' olduğunu belirterek İsveç'in NATO üyeliğinin gecikebileceğini itiraf etti.

İsveç Televizyonu SVT de benzer bir itirafta bulunarak Türkiye'nin kararının, İsveç ve Finlandiya'nın işbirliğinin ayrılması anlamına geldiğini vurguladı. Haberinde Profesör Kjell Engelbrekt'in açıklamalarına yer veren SVT, "NATO üyeliği bir yıla kadar ertelenirse, İsveç güvenlik politikasının büyük bir bölümünü yeniden düzenlemek zorunda kalabilir." ifadelerini kullandı.

İsveç Televizyonu başka bir haberinde Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un açıklamalarına da yer verdi. Billström Türkiye'nin kararını 'İstemediğimiz ama hazırlıklı olduğumuz bir gelişme' olarak değerlendirdi. Billström'e göre, kısa bir süre için Finlandiya'nın NATO'ya İsveç'ten önce katılması çok büyük bir tehlike oluşturmayacak.

"İSVEÇ ERDOĞAN'IN BEKLEME ODASINDA YALNIZ KALDI"

Dagens Nyheter gazetesi üyelik sürecine ilişkin bir analizinde "İsveç, Erdoğan'ın bekleme odasında yalnız kaldı" ifadelerini kullandı.

Thomas Ramberg imzalı analizde "Sağcı partilerin bile pişmanlık duyduğu görülüyor. İsveç'in, Kuran-ı Kerim'i yakmayı ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olarak savunması artık NATO üyeliğinin önünde duruyor. Artık üyelik için İsveç'in uyum sağlaması gerektiğini biliyoruz." sözleri dikkat çekti.

"İSVEÇ SAVUNMASIZ BİR KONUMA DÜŞME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA"

"Baltık Denizi bölgesindeki bağlantısız son ülke olan İsveç, savunmasız bir konuma düşme riskiyle karşı karşıya." uyarısında bulunan Varldenidag gazetesi, Finlandiya'nın üyelik süreci ile ilgili haberinde İsveç'in askeri yardım garantisi olmadığına dikkat çekti.