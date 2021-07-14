'Türkiye'nin geliştirdiği iyi uygulama örneklerini paylaşıyoruz'

AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:43

Öztürk ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Öztürk ve beraberindeki heyet, akademiyi ziyaret ederek hakim ve savcı eğitimleri, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, KKTC Meclisi heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin fiziki konumu ve kültürel yapısı itibarıyla Avrupa ile Asya ve Afrika ülkeleri arasında köprü vazifesinde olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu durum bizim çalışmalarımıza da yansıyor. Türkiye Adalet Akademisi 72 ülke ile ilişkisi olan bir eğitim kurumu. Ortak bir adalet kültürü oluşturma ve bilgilerimizi paylaşmak amacıyla Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya cumhuriyetleri ile her türlü ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

- "Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Özdemir, düzenledikleri eğitim programları ile farklı ülkelerden hakim, savcı ve hukuk uzmanlarını bir araya getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geliştirdiği adalet ve hukuk ile ilgili iyi uygulama örneklerini paylaşıyoruz. Uluslararası alanda eğitim faaliyetlerine pandemi nedeniyle online eğitimlere ağırlık verdik. En son Orta Asya ülkelerine yönelik Uyuşturucu Suçları Kolokyumu'nu düzenledik. 9 ülkeden 62 kişi katılım sağladı. Daha önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de Adalet Akademimizin çok yakın ilişkileri oldu. Pandemi süreci bittiğinde tekrar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

- "Ülkede adalet yoksa o ülkede kaos çıkar, isyan çıkar"

Öztürk de Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını, akademi ile iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Bir ülkenin en önemli yapı taşlarından adaletin olmadığı yerde demokrasiden de bahsedilemeyeceğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir ülkede adalet çok önemlidir. Bir ülkede adalet yoksa o ülkede kaos çıkar, isyan çıkar. Bununla birlikte geciken adalet de adalet değildir. Onun için yaptığınız görev, gerçekten çok önemli bir görev. Bu anlamda size başarılar diliyorum çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Sıcak karşılamanız ve uygulamalarınızı bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı iş birliği içerisinde çalışmalarımız sürecektir."