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Dünya

Türkiye'nin gücü bölgede paniğe neden oldu: Eski imparatorluğu geri getirmeye çalışıyorlar!

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında dışişleri bakanları seviyesindeki üçlü zirve gerçekleştirildi. Görüşmede açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Komşularımızdan bazı ülkeler, eski imparatorlukları geri getirmeye çalışıyor.' diyerek korkusunu dile getirdi.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 21:16 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 21:22
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'i Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığında ağırladı.

Yapılan üçlü görüşmenin ardından Lapid, Dendias ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi.

Lapid burada yaptığı konuşmada, yerel ve bölgesel sorunları ele aldıklarını dile getirirken, daha fazla detay vermedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, Yunanistan ve GKRY'nin içinde yer aldığı ittifakın "bölgedeki değişimin önemli bir parçası" olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da şunları kaydetti:

"Komşularımızdan bazı ülkeler, bazen göçü araçsallaştırma gibi yöntemler kullanarak, eski imparatorlukları, eski anlayışları geri getirmeye çalışıyorlar."

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