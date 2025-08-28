İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0444
  • EURO
    48,0307
  • ALTIN
    4484.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin güneyinde kritik anlaşma! Petrol ve doğal gaz alanlarında imzalar atıldı
Dünya

Türkiye'nin güneyinde kritik anlaşma! Petrol ve doğal gaz alanlarında imzalar atıldı

Suriye Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan şirketleri arasında elektrik, petrol ve doğal gaz alanlarını kapsayan anlaşma ile çok sayıda mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi. Şam tarafından yapılan açıklamada, iki ila üç yıl içinde enerji, petrol ve madencilik gibi alanlarda da yeni projelerin hayata geçirilmesinin planlandığı aktarıldı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Türkiye'nin güneyinde kritik anlaşma! Petrol ve doğal gaz alanlarında imzalar atıldı
ABONE OL

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, anlaşma ve mutabakat zaptları, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım istasyonlarının kurulumu, jeofizik ve jeolojik etütler, petrol sahası hizmetleri, kuyu sondajı ve bakımı gibi birçok teknik alanı kapsıyor.

Taraflar arasında, teknik eğitim, yerel iş gücünün geliştirilmesi ile petrol ve doğal gaz sahalarının modern yönetimi ve geliştirilmesine yönelik entegre çözümler konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Suriye Enerji Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli ACWA Power şirketiyle su ve yenilenebilir enerji alanında anlaşma imzalandığını söyledi.

RİYAD İLE YENİ ORTAKLIKLARIN TEMELİNİ OLUŞTURACAK

Süleyman, bu anlaşmanın Suudi Arabistan ile yeni ortaklıkların temelini oluşturacağını belirtti.

Yaklaşık 2,5 gigawatt kapasiteye sahip yenilenebilir enerji projelerinin planlandığını ifade eden Süleyman, bu projelerin rüzgar ve güneş enerjisi alanında olacağını kaydetti.

Projelerin tamamen Suriye halkına hizmet edeceğini vurgulayan Süleyman, iki ila üç yıl içinde enerji, petrol ve madencilik gibi alanlarda da yeni projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını aktardı.

İmzalanan anlaşma kapsamında kısa süre içinde sahada teknik ekiplerin çalışma yapacağını söyleyen Süleyman, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için inşaat alanlarının belirleneceğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.