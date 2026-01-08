Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Lazzarini, İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilat Binasında açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DEKİ HALKIN DURUMU SON DERECE VAHİM OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"

İsrail ile Gazze arasında son derece kırılgan bir ateşkesin üçüncü ayında olduğunu ifade ederek, "Bu ateşkesin nasıl kalıcı hale getirilebileceği ve ikinci aşamaya nasıl geçilebileceği konusunda birçok görüşme yürütülmektedir. Ancak bu süreç devam ederken Gazze'deki halkın durumu son derece vahim olmayı sürdürmektedir. Üstelik, neredeyse her şeyini kaybetmiş olan insanların yaşadığı acılar ve yoksunluklar, sert kış koşulları nedeniyle daha da ağırlaşmıştır. Bu bağlamda yardım kuruluşları tüm kısıtlamalara rağmen yalnızca Gazze'de değil, Batı Şeria'da ve ayrıca Lübnan, Ürdün ve Suriye'de faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

UNWRA'nın BM bünyesinde oldukça özgün ve iki yönlü bir kuruluş olduğunu ifade eden Lazzarini, bu özgünlüğün bölgede yaşayan en yoksun topluluklardan biri olan Filistinli mültecilere kamusal nitelikte hizmet sunmaktan kaynaklandığını belirtti.

"GAZZE'DE 12 BİN UNWRA PERSONELİ HALEN ÇALIŞIYOR"

Gazze'de halen 12 bin UNWRA personelinin aktif bir şekilde görev yaptığını söyleyen Lazzarini, "Bu personel her gün 10 ila 13 bin arasında birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, 1 milyondan fazla insanın temiz suya erişimini sağlamaya devam ediyoruz. Covid-19 ve diğer hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla her gün atık yönetimi faaliyetleri yürütüyoruz ve ortaklarımızla birlikte aşılama kampanyalarına destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Lazzarini, 1 Ocak'tan bu yana 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösterilmesinin engellendiğine dikkat çekerek, UNWRA'nın bölgede yardım faaliyetlerinin durdurulduğu takdirde Gazze ve Batı Şeria'da büyük bir boşluk olacağını dile getirdi.

UNWRA Genel Komiseri Lazzarini, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"ATEŞKESİN ELDE EDİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERLE BİRLİKTE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Lazzarini, "Ateşkesin elde edilmesi ile ilgili olarak Türkiye diğer ülkelerle birlikte çok önemli rol oynadı. Sesini çıkardı ve yardım etti. Burada verilen hizmetlerin öneminin altını çizerek katkıda bulundu. Şüphesiz bir şekilde Türkiye bu sürece müdahil oldu. Siyasi olarak da müdahil oldu. Türkiye zaten çok güçlü destekçi rolünü üstlendi. Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar" cevabını verdi.

"SON YILLARDA, NEREDEYSE CANLI YAYINLANIR GİBİ, KİTLESEL KATLİAMLARIN YAŞANDIĞI BİR SAVAŞA TANIKLIK ETTİK"

İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin sorulması üzerine Lazzarini, "Bu savaşın son derece acımasız olduğu tartışmasızdır. Son yıllarda, neredeyse canlı yayınlanır gibi, kitlesel katliamların, yıkımın ve zorla yerinden etmenin yaşandığı bir savaşa tanıklık ettik. En ağır bedeli ise kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere siviller ödedi. UNRWA da doğrudan hedef alınmıştır. 380'den fazla çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir; bu Birleşmiş Milletler tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Tesislerimizin yüzde 80'inden fazlası zarar görmüş ya da tamamen yıkılmıştır. Birleşmiş Milletler sığınaklarında korunmaya çalışan yüzlerce insan öldürülmüştür. Personelimiz gözaltına alınmış, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalmış, ardından serbest bırakılmıştır. Ayrıca ajansımıza yönelik bir dezenformasyon kampanyası, siyasi yasaklama girişimleri ve çeşitli ülkelerde açılan hukuki davalarla karşı karşıyayız. Uluslararası hukuk bu denli cezasız biçimde ihlal edilirse, bu durum uluslararası insancıl hukuku işlevsiz hâle getirir. Gazze için bir "istisna" kabul edilemez; aksi halde bu yeni bir norm haline gelir. Bu nedenle güçlü bir duruş sergilenmelidir. Bunun gerçekleşmesi ise esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi iradesine bağlıdır "değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de 1 Ocak'tan itibaren 30'dan fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerin engellenmesinin ardından bu durumun oluşturacağı tablonun sorulması üzerine Lazzarini, şu cevabı verdi:

"Bu durumun etkileri zamanla daha net görülecektir; ancak sağlık, temiz su, barınma ve eğitim alanlarında ciddi sonuçlar doğuracağı açıktır. İnsani yardım yalnızca gıda dağıtımından ibaret değildir. Gazze'de bugün insani müdahale gerekli ölçekte gerçekleştirilememektedir. UNRWA'ya yönelik kısıtlamalara ek olarak 37 uluslararası STK'nın daha engellenmesi, insani müdahaleye ağır bir darbe vurmuştur."