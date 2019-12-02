Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı çıldırttı! Soluğu NATO'nun kapısında alacaklar
Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanları konusunda imzaladığı mutabakat Miçotakis'i çıldırttı. Yunan Başbakan Londra'da yapılacak NATO zirvesinde Türkiye'nin kınanmasını talep edecek.
Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek.
Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı. Haddini aşan Yunan Başbakan sözde provokasyonları cevapsız bırakmayacağını söyledi.
Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını söyleyen Miçotakis Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini öne sürerek "NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir" diye konuştu.
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