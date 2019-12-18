KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti. Bu onayın ardından, Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu insansız hava aracı, KKTC Geçitkale Havaalanı'na ulaştı ve Türk İHA'sı, Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı. Türkiye'nin bu hamlesi Yunanistan'da panik yaratırken İngiliz Times gazetesi tarafından, Türk İHA'larına karşı Yunanistan'ın ABD ve İsrail'den SİHA alacağı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, Atina mahreçli Anthee Karassava imzalı haberinde Yunanistan'ın "Türkiye'nin denizin altında doğal kaynak arayan gemilerini gözlem ve koruma için kullandığı hava araçlarına karşı, ABD'den üç, İsrail'den iki adet SİHA alacağını" belirtti.