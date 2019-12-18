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Dünya

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'ABD ve İsrail'den SİHA alacaklar'

İngiltere merkezli Times gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerini gözlem ve koruma için kullandığı insansız hava araçlarına karşı, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satın alacağını ileri sürdü.

18.12.2019  16:17 - Güncelleme: 18.12.2019  16:38
KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti. Bu onayın ardından, Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu insansız hava aracı, KKTC Geçitkale Havaalanı'na ulaştı ve Türk İHA'sı, Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı. Türkiye'nin bu hamlesi Yunanistan'da panik yaratırken İngiliz Times gazetesi tarafından, Türk İHA'larına karşı Yunanistan'ın ABD ve İsrail'den SİHA alacağı belirtildi.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, Atina mahreçli Anthee Karassava imzalı haberinde Yunanistan'ın "Türkiye'nin denizin altında doğal kaynak arayan gemilerini gözlem ve koruma için kullandığı hava araçlarına karşı, ABD'den üç, İsrail'den iki adet SİHA alacağını" belirtti.
 
Times, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un milletvekillerine yaptığı açıklamada, SİHA'ların Yunan hava sahasına girebilecek düşman Türk araçlarını kısıtlamak için kullanılabileceğini söylediğini belirtiyor.
 
TÜRKİYE VE LİBYA ANLAŞMASI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj, İstanbul'da yaptıkları görüşme sırasında, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladılar.
 
Bu anlaşmanın Türkiye açısından önemi, Kıbrıs Türkleri ile 2011'de yapılan anlaşma dışında Doğu Akdeniz'de kıyısı olan bir ülkeyle yapılan ilk deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması olması.
 
 

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