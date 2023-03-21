İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0333
  • EURO
    20,5958
  • ALTIN
    1187.33
  • BIST100
    4906.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, El-Hadi İdris ile bir araya geldi
Dünya

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, El-Hadi İdris ile bir araya geldi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Egemenlik Konseyi üyesi İdris ile görüştü.

AA21 Mart 2023 Salı 23:48 - Güncelleme:
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, El-Hadi İdris ile bir araya geldi
ABONE OL

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Dr. El-Hadi İdris, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nu kabul etti.

Egemenlik Konseyi üyesi İdris, Sudan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri derin ve stratejik olarak nitelendirerek her alanda ortak işbirliğini geliştirmek için çalışmak gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Çobanoğlu, deprem sonrası Türkiye ile gösterdiği dayanışmadan ve büyükelçiliği ziyaret ederek taziye defterini imzalamasından ötürü İdris'e teşekkür etti.

Görüşmede, sağlık ve eğitim alanındaki işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Çobanoğlu, iki ülke ticaret hacminin artırılmasında kararlı olduklarını teyit etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.