Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, El-Hadi İdris ile bir araya geldi

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Dr. El-Hadi İdris, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nu kabul etti.

Egemenlik Konseyi üyesi İdris, Sudan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri derin ve stratejik olarak nitelendirerek her alanda ortak işbirliğini geliştirmek için çalışmak gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Çobanoğlu, deprem sonrası Türkiye ile gösterdiği dayanışmadan ve büyükelçiliği ziyaret ederek taziye defterini imzalamasından ötürü İdris'e teşekkür etti.

Görüşmede, sağlık ve eğitim alanındaki işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Çobanoğlu, iki ülke ticaret hacminin artırılmasında kararlı olduklarını teyit etti.