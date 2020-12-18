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Dünya

Türkiye'nin iade ettiği terörist hakim karşısına çıkacak

Türkiye'nin iade ettiği Danimarkalı yabancı terörist savaşçı hakim karşısına çıkarılacak.

AA18 Aralık 2020 Cuma 00:02 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 00:02
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Türkiye’nin iade ettiği yabancı terörist savaşçı Danimarka’da mahkemeye çıkarılacak.

Kopenhag polisi tarafından yayınlanan basın bildirisine göre, 2014'ten bu yana hakkında uluslararası arama kararı bulunan 32 yaşındaki Danimarka vatandaşı yabancı terörist savaşçı, 7 Ocak 2020’de Türkiye’de yakalandı.

Yakalandığı tarihten bu yana Türkiye’de hapiste bulunan söz konusu kişi, bugün Danimarka’ya iade edildi.

Kopenhag polisi, Danimarka’ya ayak basar basmaz gözaltına alınan 32 yaşındaki kişinin, bir dizi terör suçlamalarından dolayı yarın sabah Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.

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