Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi dünya basınında: Başkan Erdoğan zirvenin mutlak kahramanı

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği açıklaması, Avrupa basınında "son dakika" gelişmesi olarak geniş yer buldu.

Haberlerde, "zirvenin mutlak kahramanı" olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine "yeşil ışık" yaktığı ifade edilerek Türkiye'nin İsveç'in ittifaka üyeliğini destekleyeceği belirtildi.

Avrupa basınında, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı", "Akşam saatlerinde bir sürpriz", "Anlaşma sağlandı, İsveç yakında NATO'ya katılacak", "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlıkları öne çıktı.

- ALMAN BASINI: ERDOĞAN İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK SÖZÜ VERDİ

Türkiye'nin İsveç kararı Alman basınında son dakika haber olarak duyuruldu.

Bild gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığını kullandığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay kararının sürpriz olduğu vurgulandı.

Deutschlandfunk radyosunun internet sitesi de "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini parlamentoya götürmeye hazır olduğunun sinyalini verdi" başlığıyla duyurduğu haberinde İsveç'in planlanan NATO üyeliği konusunda Vilnius'ta hareketlenmeler olduğu ifade edildi.

"Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine destek sözü verdi" manşetini atan Der Spiegel de Ankara'nın uzun süre İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermediğini fakat şimdi İsveç'in üyeliğine yönelik blokajını kaldırdığını ifade etti.

Süddeutsche Zeitung da "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini engellemekten vazgeçti" başlığını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım protokolünü mümkün olan en kısa sürede parlamentosuna sunmak istediği vurgulandı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise "Akşam saatlerinde bir sürpriz" başlığıyla Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğini duyurdu.

- İNGİLİZ BASINI: ZİRVE ÖNCESİ YAPILAN SON GÖRÜŞMELERDE "ÖNEMLİ İLERLEME" KAYDEDİLDİ

İngiltere'de Sky News televizyonu Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını, "Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girişini desteklediğini söyledi" başlığıyla "son dakika gelişmesi" olarak duyurdu.

The Times gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine itirazını geri çekti" başlıklı haberinde, "İsveç, yarın Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nden önce Türkiye'nin itirazlarını geri çekmesinin ardından önümüzdeki haftalarda NATO'ya katılma yolunda ilerliyor." değerlendirmesine yer verildi.

The Guardian gazetesi de "Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti" başlıklı haberinde, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yapılan son görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini aktardı.

- YUNAN BASINI: ERDOĞAN'DAN NATO İÇİN YEŞİL IŞIK

Yunan basını, Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunda anlaşmaya varmasını yakından takip etti.

Eleftheros Typos gazetesi "son dakika" haberinde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine evet dedi" başlığını kullandı.

EFSYN gazetesi ise "Sıkı bir pazarlıktan sonra Erdoğan'dan NATO için yeşil ışık" başlıklı haberinde karar sürecini ayrıntılı aktardı.

Ethnos gazetesi de "Hızlı gelişmeler: Stoltenberg, 'Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etti' dedi" başlığıyla verdiği haberde, Anadolu Ajansı kaynak gösterilerek İsveç'in, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğine dikkat çekildi.

Yunan Devlet Televizyonu (ERT) ise Stoltenberg'in karara ilişkin "tarihi adım" sözlerini haberin başlığına taşıdı.

- İTALYAN BASINI "SON DAKİKA" GELİŞMESİ OLARAK DUYURDU

İtalyan basını, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını "son dakika" gelişmesi olarak duyurdu.

İtalyan ANSA ajansı, gelişmeyi, "Anlaşma sağlandı. İsveç yakında NATO'ya katılacak" ifadeleriyle okuyucularına aktardı. Haberde, "Erdoğan olur verdi. Stockholm, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyecek." ifadeleri yer aldı.

La Repubblica gazetesi de internet sitesinden "Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık" başlığını kullandı.

Rainews24 haber kanalı da Stoltenberg'in "Anlaşma sağlandı" ifadesiyle Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç'e yeşil ışık yaktığını "flaş haber" olarak geçti.

- İSPANYOL BASINI: ERDOĞAN ZİRVENİN MUTLAK KAHRAMANI

İspanya'da El Pais gazetesi "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlığı altında verdiği haberde, "İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olma yolu açıldı. Yoğun bir müzakere turu, Ankara'nın, neredeyse tüm diğer müttefiklerinden gelen güçlü baskılara rağmen sürdürdüğü İsveç'in katılımına yönelik vetosunun engelini kaldırma taahhüdünü mühürlemesini mümkün kıldı." diye yazdı.

ABC gazetesi ise "Erdoğan, İsveç'in tarihi tarafsızlığını sona erdirecek olan NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktı" başlığını kullandı.

"Erdoğan, kendisini mevcut dünya liderlerinin büyük stratejisti-müzakerecisi olarak gösteriyor. Ne Biden ne Macron ne de Scholz" ifadesini kullanan gazete, "Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuğa bugün NATO Zirvesi'nde İsveç'in 32. üye olmasına evet diyerek yeni bir başlangıç eklediğini ve zirvenin mutlak kahramanı olduğunu" kaydetti.

- BALKANLAR

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından Klix, haberinde "Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyecek." ifadesini kullandı.

Sırbistan medyası, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarına yer vererek Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü meclise sevk edeceğini belirtti.

Sırbistan Radyo ve Televizyonu da "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için rampayı kaldırdı." değerlendirmesini yaptı.

Hırvatistan medyası, gelişmeleri "Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık" ve "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti" başlıklarıyla duyurdu.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA TBMM'YE SEVK KARARI İSVEÇ BASININDA GENİŞ YER ALDI

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararı İsveç basınında sevinçle karşılandı.

Expressen gazetesi, "Tarihi karar" başlığını kullanırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyelik sürecini ilerleteceğini duyurduğu belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'de, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda "tarihi bir karar" vermesini öne çıkararak NATO üyeliğiyle ülkenin 200 yıllık tarafsızlık politikasının son bulacağı ifade edildi.

Haberde, İsveç'in NATO üyelik sürecinin TBMM'de hızlıca ele alınacağı kaydedildi.

Aftonbladet gazetesi de "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' dedi" başlığını kullanarak Türkiye'nin bu kararı uzun bir müzakere süreci sonrasında verdiğine işaret edildi.

Dagens Nyheter gazetesi ise "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak" başlığı kullandı.