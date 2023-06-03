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Dünya

Türkiye'nin itirazına rağmen onay verdiler! İsveç'ten tepki çeken adım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyareti öncesi İsveç, PKK sempatizanlarının organize ettiği 'Erdoğan karşıtı' gösteriye onay verdi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 12:27 - Güncelleme:
Türkiye'nin itirazına rağmen onay verdiler! İsveç'ten tepki çeken adım
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İsveç polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç'in planlanan NATO üyeliğine karşı Stockholm'de yapılacak gösteriye Ankara'nın itirazlarına rağmen onay verdiğini duyurdu.

Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, "Pazar günü herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız" dedi.

Pazar günü şehir merkezinde yapılması planlanan gösterinin adı ise "İsveç'te NATO'ya Hayır, Erdoğan Yasalarına Hayır".

AFP, Erdoğan karşıtı gösterinin PKK'ya yakınlığıyla bilinen Rojava Komitesi tarafından organize edildiğini belirtti.

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