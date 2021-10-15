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Dünya

Türkiye'nin Japonya'daki misyon şeflerinden Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'na ziyaret

Türkiye'nin Japonya'daki diplomatik misyon şefleri, Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Eylül 1890'da battığı Kushimoto'daki Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

AA15 Ekim 2021 Cuma 06:38 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 06:39
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Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, ziyarette anıta çiçek bırakarak dua etti.

Güngen ve Öztürk ziyaret sırasında karşılaştıkları Japon öğrencilerle sohbet ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçi Korkut Güngen, fırkateynin batışının 131. ve sağ kurtulanların Japon savaş gemileriyle İstanbul'a ulaştırılmalarının 130. yıl dönümünde gerçekleşen ziyaretin ardından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımız Türk denizci şehitlerimizin huzurundaydık. Yüreklerimiz tekrar gururla doldu. Şanlı bayrağımızı Japonya sularında dalgalandıran kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ettik. Japon halkının Ertuğrul hadisesinde verdiği destek ve yardımı unutmuyoruz. Japonya ile karşılıklı dayanışmamız geçmişte muhtelif kereler sınanmış ve kendisini kanıtlamıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine de bu güçlü güven hisleriyle bakıyoruz."

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