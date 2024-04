İsrail'in Gazze işgaline ilk günden bu yana sert tepki veren ve ateşkesin sağlanması için diplomasi çabalarını yürüten Türkiye, dün yaptığı çıkışla dünya gündemine oturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı.

"ATEŞKES SAĞLANANA KADAR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ" MESAJI

Bakan Fidan, "İsrail'in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz" sözlerini kullanarak Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdığını açıkladı. Söz konusu tedbirlerin gecikmeksizin adım adım hayata geçirileceğini belirten Fidan, İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin tedbir kararı dünya gündemine üst sıradan giriş yaptı. Uluslararası ajanslar Bakan Fidan'ın açıklamalarını son dakika koduyla duyururken hemen ardından alınan Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracatı kısıtlaması da çarpıcı bir etki yarattı.

DÜNYA GÜNDEMİNE İLK SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Uluslararası haber ajansı Reuters, son dakika koduyla girdiği haberde Bakan Fidan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Türkiye'nin İsrail'e karşı kararlı bir duruş izlediğinin altını çizen Reuters, Bakan Fidan'ın, "İsrail'in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir." Sözlerini öne çıkardı.

"TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ"

ABD merkezli Al-Monitor, "Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti" sözlerinin altını çizdiği haberinde Fidan'ın, "Tarihte ilk kez, İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca, Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin, İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik." sözlerinin kullanarak tedbir kararlarını vurguladığını belirtti. İsrailli gazete The Times of Israel, Bakan Fidan'ın açıklamalarına yer verdiği haberinde Türkiye'nin Gazze işgalinin başlatıldığı ilk günden bu yana İsrail karşıtı bir tutum izlediğinin altını çizdi. Bakan Fidan'ın açıklamalarının ardındaki tedbirlerin ne olduğuna ilişkin soru işaretlerinin olduğunu öne süren Times of Israel, hemen ardından duyurulan İsrail'e karşı alınan ihracat yasağını da son dakika koduyla duyurdu.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN KARARI

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika olarak gelen, "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir." açıklaması ise bir kez daha Türkiye'nin kararlılığının altını çizdi. Bloomberg haberinde, "Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik kısıtlama kararı, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor." ifadelerine yer verdi.

Times od Israel, "Türkiye, Gazze'ye hava yardımlarına katılmasının engellendiğini söyledikten hemen sonra İsrail'e ihracatı kısıtladı" başlıklı haberinde, "Türk Ticaret Bakanlığı, Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar Türkiye'nin İsrail'e 54 farklı kategorideki ürünlerin ihracatına derhal geçerli olmak üzere kısıtlamalar uygulayacağını söyledi." İfadelerine yer verdi.