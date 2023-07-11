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Dünya

Türkiye'nin kararı operasyoncu Rubin'i korkuttu: Artık çok daha baskın olacaklar

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması Türkiye düşmanlığıyla bilinen FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin'i rahatsız etti. Türkiye'nin NATO içerisinde gücünü artırdığını belirten operasyoncu Rubin, artık Türkiye'nin NATO içinde çok daha baskın olacağından duyduğu 'korkuyu' da gündeme getirdi.

11 Temmuz 2023 Salı 11:39 - Güncelleme:
Türkiye'nin kararı operasyoncu Rubin'i korkuttu: Artık çok daha baskın olacaklar
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Tüm dünyanın gözü, Litvanya'nın Vilnius kentinde başlayan NATO Zirvesi'nde. Uzun süredir merakla beklenen İsveç'in üyeliğine ilişkin tartışmalar, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla netleşti. Türkiye, uzun süredir İsveç'e uyguladığı NATO vetosunu dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Başkan Erdoğan'la birlikte yapılan 3'lü toplantı sonrasında kaldırdı.

FETÖ DESTEKÇİSİ İSYAN ETTİ

Türkiye - ABD ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması gibi şartlarla beraber Türkiye'nin zirvede güçlü bir konumda yer alması dünya basınında öne çıktı. Zirvede alınacak kararlar tartışılırken ABD'nin operasyoncu ismi, FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin, NATO hazımsızlığını gündeme getirdi.

FETÖ destekçisi, Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin, Türkiye'nin şartlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"BU BİR FELAKET"

Türkiye'nin, İsveç'le terör örgütü PKK/YPG ile FETÖ'yü desteklemeyeceği yönünde anlaşmasından rahatsızlık duyan Rubin, "Türkiye'nin İsveç konusunda NATO ile yaptığı anlaşma bir felaket" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin İsveç'e terör örgütlerine verdiği destek konusunda yaptırımda bulunmasının "İsveç'i küçük düşürdüğünü" söyleyen Rubin, bu anlaşmanın net bir şekilde Erdoğan'ın ve Türkiye'nin baskın olduğu şartlarda yapıldığını vurguladı.

"TÜRKİYE ARTIK ÇOK DAHA BASKIN OLACAK"

ABD ve AB ile vardığı anlaşmaların ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin her alanda elini çok daha fazla güçlendireceğini söyleyen Rubin, artık Türkiye'nin NATO içinde çok daha baskın olacağından duyduğu "korkuyu" da gündeme getirdi.

"HERKES TÜRKİYE'YE BOYUN EĞİYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yapılan müzakerelerde Türkiye'ye açık bir güç verdiklerini söyleyen Rubin, birçok AB ülkesinin Türkiye'ye boyun eğmesinin politik ilişkileri "felç edeceğini" iddia etti.

AB içinde yuvalanan terör hücrelerinin tasviye edilecek olmasından tedirgin olduğu anlaşılan Rubin, bundan böyle NATO'da verilecek her türlü önemli kararda Türkiye'nin baskın bir rol üstlenmesinin tedirginlik yarattığını söyledi.

DOĞU AKDENİZ KORKUSU

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Yönetimi'ne ilişkin de skandal ifadeler kullandı.

NATO ve ABD'nin Türkiye'nin şartları doğrultusunda ilerlemesinin Rum Yönetimi için de bir kayıp olduğunu söyleyen Rubin, Doğu Akdeniz'deki dengelerin çok yakında Türkiye lehine değişeceğini vurguladı.

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