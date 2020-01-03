Yunanistan'dan karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

03.01.2020 00:49 - Güncelleme: 03.01.2020 01:18

Yunanistan'ın Te Nea gazetesinin haberine göre Yunan Başbakan Kiriagos Miçotakis "Maddi imkan verilirse F-35 satın alabiliriz" dedi.

Türkiye'nin F-35 sürecinden çıkarılmasından sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapalı kapıalr arkasında sık sık Türkiye'den boşalan yere talip olduğunu dile getiriyordu. Yunan Başbakan Te Nea gazetesine yaptığı açıklamada “Eğer maddi imkanlar izin verirse F-35 satın almayı ciddi olarak düşünebiliriz çünkü bunlar piyasadaki en güncel ve modern araçlar” diyerek ilk defa açık ifade etti.

Gazetede yer alan haberde Miçotakis’in Yunanistan bütçesini sarsmadan ABD-Yunanistan ilişkisini kuvvetlendirmek için F-35’leri kullanmak ve yapım sürecine dahil olmak istediği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile 7 Ocak’ta bir araya gelmesi beklenen Miçotakis’in bu ziyarette ana gündem maddelerinin Akdeniz ve F-35 olacağı iddia edildi.





