BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla temmuzda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin kasımda dolacak olmasını değerlendirdi.

Griffiths, anlaşmanın bir an önce yenilendiğini görmek istediklerini ifade etti.

Anlaşma süresinin uzatılmasının piyasa ve devamlılık için önemli olduğuna işaret eden Griffiths, sürenin uzatılacağına dair oldukça iyimser olduğunu dile getirdi.

Griffith, 17 Ekim'de Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile görüşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki taraf, birbiriyle bağlantılı Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılması projesi ve Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatına dair yapılan anlaşmaların uygulanması sürecini ele aldı." ifadelerine yer verilmişti.

- TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI, TÜRKİYE'NİN KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLDÜ

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı.