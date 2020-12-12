Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:43 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:43

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 203 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 581 bin 565'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809, vefat sayısı 16 bin 199, ağır hasta sayısı 5 bin 961 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda "iyileşen sayıları" güncellendi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti. Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi. Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.

"Vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları kaldırmaya başlayacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, koronavirüs salgınının dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkilediği bir dönemde ne sağlık ne de yatırımlardan taviz verdiklerini söyledi.

Erdoğan, hayata geçirilen tedbirlerle salgının artış hızının kesildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık."

Çiftçiyi ve esnafı asla unutmadıklarını belirten Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

Sanayicinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na mesaj gönderdi:

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderen Erdoğan, bu sene tüm dünya ile beraber Türkiye'yi de etkileyen salgın sebebiyle birçok etkinliği "çevrim içi" olarak yapmak zorunda kaldıklarını anlattı. Erdoğan, "Bulgaristan'ın da değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde, koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak biz de bu süreçte 'dost kara günde belli olur' anlayışıyla elimizden gelen desteği dost ve kardeş halkların istifadesine sunuyoruz." dedi.

Salgının en kritik döneminde Türkiye olarak tıbbi yardım ve destek ile Bulgaristan'ın yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, bu vesileyle koronavirüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlara ve Bulgar komşulara taziyelerini sundu. Erdoğan, salgının dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlattığını vurguladı.

Aşılama Acil Durum Eylem Planı hazırlanması gerektiğine, aşıya erişim ve hızla uygulanması konusunda detaylı bir yol haritasına ihtiyaç olduğuna işaret eden Kurul, "en az 14 günlük, ideal olarak da 28 günlük tam kapanma uygulanmalı" çağrısı yaptı.

Kurulda, şeffaflığın salgınla mücadelenin temeli olması gerektiğine dikkati çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet vatandaşına yalan söylemez, hele de söz konusu olan halkın sağlığı olunca." ifadesini kullandı.

Koronavirüse karşı güven sertifikaları perakende satışları artırıyor

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, koronavirüse karşı güven sertifikalarının müşterinin içinin rahat olmasını sağladığını belirterek, "Bu sertifikalara sahip işletmelerin satışlarının yüzde 30'lara kadar arttığını biliyoruz." dedi.