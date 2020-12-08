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Dünya

Türkiye'den yalanlama: Libyalı yetkililere iletilen bir mesaj yok!

Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği, Ankara'nın elçilik üzerinden Libyalı yetkililere tepki içerikli bir mesaj ilettiğine ilişkin bazı medya organlarında yer alan iddiaları yalanladı. Elçilik açıklamasında ayrıca, haberde iddiaların aksine İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya da iletilen herhangi bir mesaj olmadığı vurgulandı.

AA08 Aralık 2020 Salı 13:52 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 14:14
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Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Serhat Aksen'in Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin Dubai merkezli Al Arabiya kanalında yayınlanan haberin "gerçekle ilgisi olmayan, propaganda maksatlı bir haber" olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Aksen ile Sayın el-Mişri arasında yapılan görüşme her zaman olduğu gibi son derece olumlu ve yapıcı bir tarzda cereyan eden bir görüşme olup, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler DYK tarafından halihazırda sosyal medyada paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Elçilik açıklamasında ayrıca, haberde iddiaların aksine İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya da iletilen herhangi bir mesaj olmadığı vurgulandı.

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