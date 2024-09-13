İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9043
  • EURO
    37,6117
  • ALTIN
    2814.61
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin mesajı yanıt verdi: PKK/YPG'nin sözde seçim planına ABD'den ret
Dünya

Türkiye'nin mesajı yanıt verdi: PKK/YPG'nin sözde seçim planına ABD'den ret

ABD, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda işgal ettiği bölgelerde sözde seçim planına karşı olduğunu yineledi. Söz konusu plana en sert tepki aylar önce Ankara'dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, 'Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir' ifadesini kullanmıştı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Türkiye'nin mesajı yanıt verdi: PKK/YPG'nin sözde seçim planına ABD'den ret
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, kuzey ve doğu bölgeler dahil Suriye'de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler düzenlemek için gerekli koşulların karşılanmadığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

ABD: DESTEKLEMİYORUZ

Miller, bu nedenle terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde düzenlemeyi planladığı sözde seçim çağrısını bir kez daha "desteklemediklerini" bildirdi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de yapılacak tüm seçimlerin "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini sürekli olarak dile getirdiğini" ifade eden Miller, "Bu tür seçimler için koşullar şu anda kuzeyi ve doğusu da dahil olmak üzere Suriye'de karşılanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PKK/YPG'NİN SÖZDE SEÇİM ÇALIŞMASI

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde haziran ayı için sözde yerel seçim tertiplediğini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'TERÖRİSTAN' KURULMASINA İZİN VERMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, bunun üzerine haziran ayındaki sözde seçim planını iptal ederek, önce ağustos ve daha sonra da eylül ayına ertelemişti.

Suriye'de PKK/YPG, İran ve Esed üçgeni: Dikkatleri Türkiye'ye yönlendirmeye çalışıyorlar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, sözde seçimlere ilişkin mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Suriye'nin kuzeydoğusunda (YPG/PKK tarafından) yapılacak seçimlerle ilgili şu anda bu koşulların sağlandığını düşünmüyoruz ve bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere de ilettik." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.