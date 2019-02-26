AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: Türkiye'nin mülteciler için yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş kişilere göçmen denildiğine belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin geçen yılki verilerine işaret ederek tüm dünyadaki göçmen sayısının yüksekliğine dikkati çeken Berger, ülkelerin birlikte hareket ederek bunun sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin göçmenler üzerine önemli çalışmaları olduğuna değinen Berger, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin göç, özellikle Suriye'den gelen mülteciler konusunda yaptığı çalışmaları, oynadığı rolü büyük takdirle karşılıyoruz. Özellikle Suriye'de ama aynı zamanda Irak'ta da evlerini kaybeden, hayatlarını kaybetmekten korktuğu için kaçan insanlara, Türkiye her zaman sınırlarını açarak büyük bir cömertlik gösterdi. AB olarak da göç politikamızla ilgili geçen hafta İstanbul'da önemli bir konferans düzenlendi. Toplantıya, Türkiye başkanlık yaptı. Özellikle İpek Yolu boyunca göç politikalarının tartışıldığı bir konferanstı. En önemli mesajı da hiçbir ülkenin göç yükünü tek başına karşılayamacağı ve bu yükün paylaşılması gerektiğiydi."

"GLOBAL BİR İŞ BİRLİĞİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Göçmenler konusunda AB'den Türkiye'ye her zaman destek verilmeye devam edileceğini aktaran Berger, mültecilere finansal katkı sağlamanın yanı sıra bazı mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine yeniden yerleştirilmesi konusunda da destek olunacağını ifade etti.

"Türkiye ile sadece Suriyeli mülteciler bazında değil, global anlamda da göç konusuyla ilgili birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olarak dikkate aldığımız konulardan birisi de insanların göç nedenleri. Neden ülkelerini terk ediyorlar? Bazen ekonomik durumdan bazen siyasi krizler olabiliyor. Çatışmalar, savaş, iç savaş sebep oluyor." diyen Berger, insanların ülkelerini terketmesini gerektirecek durumların sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik global bir iş birliğini öngördüklerini söyledi.