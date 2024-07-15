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Dünya

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gümrükçü'den 15 Temmuz açıklaması: Tek amaçları devleti ele geçirmek

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'deki NATO karargahında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükelçi Levent Gümrükçü, 'Başta o gün milletimizle beraber Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, polisimizin, bu kanlı darbe girişimine siper olan bütün mensuplarına teşekkürlerimi ifade ediyorum' dedi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gümrükçü'den 15 Temmuz açıklaması: Tek amaçları devleti ele geçirmek
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Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz gecesi yaşananlar kısa filmle aktarıldı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gümrükçü konuşmasında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ederek, yurt dışında görevli vatandaşların muhataplarıyla temaslarında FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Gümrükçü açıklamasında "(FETÖ'nün) Şiddete ve teröre de başvurmaktan çekinmeyen bir kült örgüt olduğunu söylememiz lazım. Tek amaçlarının devleti ele geçirmek ve kendi yaşam felsefelerini herkese empoze etmek olduğunu anlatmamız lazım. Bunun için her türlü kılıfa ve kılığa girmekten çekinmediklerini, yıllar boyunca da girdiklerini söylememiz lazım" dedi.

"EĞER O GECE AMAÇLARINA ULAŞSALARDI..."

Gümrükçü, "Amaçları doğrultusunda yalan, iftira, istismar, hak yeme, adam öldürme ve darbe girişimi de dahil her türlü kötülüğü yapmaktan asla ve asla çekinmediklerini, eğer o gece amaçlarına ulaşsalardı, kendileri gibi olmayan kimseye yaşam hakkı tanımayacaklarını anlatmamız lazım" ifadesini kullandı.

Örgütün dışarıda kendisini göstermeye çalıştığı gibi bir yardım ya da eğitim kuruluşu olmadığının da anlatılması gerektiğinin altını çizen Gümrükçü, "Farklı dinlere ve kültürlere esasen hoşgörüsünün bulunmadığının, barış dini olan İslam'ımızı hiçbir şekilde temsil etmediklerini açıkça anlatmamız lazım" diye konuştu.

TÜRK ORDUSU VURGUSU

NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Göksel Kahya da 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilere saygı ve şükranlarını sunduğunu dile getirerek "Demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin egemenliğine saldırılan o karanlık geceyi hatırlamak, ondan ders çıkarmak için son derece önemli ve gereklidir." dedi.

"Ordumuzun, kolluk kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin en üst düzeyde sergilediği bu dayanışma sayesinde hain FETÖ'nün 40 yılı aşkın süredir planladığı kalkışma girişimi engellenmiştir" ifadesini kullanan Kahya, Türk ordusunun eskisinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde görevini icra etmeye devam ettiğini kaydetti.

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