Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği'nden iddialara yalanlama

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde değişik kesimler tarafından Türk balıkçıların Moritanya'da balığı bitirdikleri yönünde temelsiz, gerçeğe aykırı ve kasıtlı iddiaların dile getirildiği gözlemlenmektedir. Moritanya kıyılarında avcılık yapan Türk balıkçı gemileri, kendi ülkesinde olduğu gibi Moritanya'da da ulusal ve uluslararası balıkçılık yönetim organizasyonlarının düzenlemelerine uygun olarak sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri doğrultusunda avcılık faaliyetleri yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Moritanya'daki Türk balıkçıların ülkenin resmi makamlarının bilgisi dahilinde, gerekli resmi formaliteleri yerine getirerek ve tonaj limitleri ile avlanmaya yasak bölge kısıtlamaları gibi ilgili Moritanya makamlarının bu alandaki iç düzenlemelerine "harfiyen" uyarak faaliyet gösterdikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk balıkçılar, Moritanya'da avladıkları balıkların dondurulmuş olarak tüm dünyaya transferine, bu alanda özellikle Nouadhibou'da kurulu fabrikalara balık temin ederek endüstriyel üretime ve yerel ekonomik hayata önemli ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Türk balıkçıların mesleklerindeki yetkinlikleri Moritanya makamları tarafından takdir edilmekte olup özellikle başkent Nuakşot'ta yer alan Tanit Limanında Moritanyalı gemi sahiplerinin Türk balıkçılar ile çalışmayı tercih ettikleri görülmektedir.

Öte yandan 40'a yakın Türk balıkçı gemisinin hepsi çok sayıda Moritanyalıya da istihdam imkanı yaratmakta ve önemli miktarda maaş ödemesi yapmaktadır. Üstelik sosyal sorumluluk gereği, hiçbir hukuki zaruret söz konusu olmamasına rağmen Moritanya kıyılarındaki her Türk balıkçı gemisinde kaptan vatandaşlarımız tarafından Moritanya vatandaşlarına gemi sevk ve idaresi öğretilmekte ve ülkede balıkçılığın gelişmesine bu yönden de katkıda bulunulmaktadır.



Moritanya'daki Türk balıkçıları, özellikle Nouadhibou kentinde balıkçılık alanında tedarik, acente, tercüme gibi yan dallarda da çok sayıda kişinin gelir kapısını oluşturmakta olup sosyal ilişkileri ile Moritanya toplumunda önemli yer edinmiş ve saygınlıklarını ortaya koymuş vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."