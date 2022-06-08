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Dünya

Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı Putin ve Reisi'nin gündeminde

Türkiye'nin olası sınır ötesi harekata hazırlandığı dönemde kritik bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Reisi, Suriye meselesinin çözümünde Astana Formatı'na bağlı kalınacağını teyit etti.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Reisi ile telefon görüşmesinde, Rusya ve İran arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

İran nükleer anlaşmasının da değerlendirildiği görüşmede, bu konuda "nihai anlaşmaya varılması için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğinin" altı çizildi.

Bölgesel istikrar ve güvenlik meselelerinin de ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik Astana Formatı'nın (Türkiye, Rusya ve İran) ilerideki çalışmasına bağlı kalınacağı teyit edildi.

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