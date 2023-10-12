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Dünya

Türkiye'nin operasyonları ABD'ye ''Ulusal acil durum''u uzattırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik 'alışılmadık ve olağanüstü' tehditle başa çıkmak için ilan edilen 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi. Kararın gerekçesi olarak ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımlar gösterildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Barış Pınarı Harekatı ile terör faaliyetlerine darbe vurulduğunu belirterek, 'ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır.' açıklamasında bulundu.

12 Ekim 2023 Perşembe 20:48 - Güncelleme:
Türkiye'nin operasyonları ABD'ye ''Ulusal acil durum''u uzattırdı
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Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Biden, "Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD tarafından Suriye bağlamında "Ulusal Acil Durum" başlığıyla yayınlanmakta olan Başkanlık Kararnamesinin yinelenmesi hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ABD Başkanınca yinelenen bu Kararnamede mesnetsiz iddialara konu edilen Barış Pınarı Harekatı, esasen BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilmiş ve bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine darbe vurmuş ve bunları sınırlarımızdan uzaklaştırmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur.

ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz.

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