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Dünya

Türkiye'nin operasyonlarının haklılığına vurgu yaptı: PKK otoritemizi kabul etmiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yasa dışı varlığı nedeniyle olduğunu vurgulayarak, 'PKK ne Kürdistan Bölgesi'ni, ne Hükümetini, ne de otoritesini kabul etmektedir.' açıklamasında bulundu.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 22:33 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 22:37
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Adil, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, PKK'nın yasa dışı varlığı nedeniyle olduğunu söyleyen Adil, "PKK ne Kürdistan Bölgesi'ni, ne Hükümetini, ne de otoritesini kabul etmektedir." dedi.

"PKK, Sincar ve Kandil'de ne yapıyor?" diyen Adil, şunları söyledi:

"PKK, Kürdistan (IKBY) halkını çok zor bir duruma sokmuştur. Bu yüzden yüzlerce köy boşaltılmış, halk evsiz kalmıştır. Bu süreçte zarar gören Kürdistan bölgesi olmuştur. Bu yüzden PKK'nın amacı Kürdistan Bölgesini zayıflatmaktır."

  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil
  • IKBY
  • terör örgütü PKK

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