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Dünya

Türkiye'nin otomobili Togg ABD'de damga vurdu! Yeni kabiliyet için geri sayım başladı

Yerli ve milli teknolojilerle başarılı projelere imza atan Türkiye, Togg için gerileştirilen AI Kamera uygulaması ABD'nin Las Vegas eulaetine damga vurdu. Türkiye'nin otomobili Togg için üretilen ve dikiz aynasına yerleştirilecek AI Kamera ABD'nin Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te tanıtıldı. AI Kamera'ya yakında TruStore üzerinden erişilebilecek.

AA12 Ocak 2024 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Türkiye'nin otomobili Togg ABD'de damga vurdu! Yeni kabiliyet için geri sayım başladı
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Togg, akıllı cihazlarına yönelik en yeni uygulaması olan yapay zeka destekli kamerasını Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, CES'te ürün, tasarım ve teknolojilerini sergileyen Togg, AI Kamera uygulamasının duyurusunu da yaptı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TOGG ABD'DE DAMGA VURDU

Togg'un AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece ölümsüz anılar biriktirmelerine olanak tanıyor.

Bu uygulamayla en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera'nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor.

Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile üst düzey görsellere dönüşebiliyor.

Yalnızca tek bir tıkla çok sayıda yapay zeka filtresi uygulanarak uzay, kedi temalı "patiler" veya gelecek fantezisi gibi yeni dünyalara erişilebiliyor, epik maceralardan sahneler tekrar tekrar yaşanabiliyor.

AI Kamera uygulamasına yakında TruStore üzerinden erişebilecek kullanıcılar, görüntüleri çektikten sonra görselleri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşmadan önce düzenleyebilecek, hatta yolculuk sırasında görsel galerilerini "sergi moduna" alarak herkesi eğlenceye dahil edebilecek.

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