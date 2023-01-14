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Dünya

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan, Faslı Bakan Bin Said ile görüştü

Fas Kültür Bakanı Mehdi Bin Said sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, kültür alanında iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğünü bildirdi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 02:50 - Güncelleme:
Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan, Faslı Bakan Bin Said ile görüştü
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Fas Kültür Bakanı Mehdi Bin Said ile Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, gençlik ve kültür alanlarında iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Bakan Bin Said, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Rabat'ta kabul ettiği Büyükelçi Doğan ile bir araya gelişinin Fas-Türkiye ilişkilerinin gücünü pekiştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Paylaşımında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Faslı bakan, Büyükelçi Doğan ile gençlik ve kültür alanlarında ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

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