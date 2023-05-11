Türkiye yardım elini uzattı: Bize çok destek oldu

Schmale, Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden terör olaylarının yol açtığı gıda krizi ve bölgeye yapılan yardımlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin karşılaştığı birtakım sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da dünyada ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı sürdürdüğünü söyleyen Schmale, insani yardım çalışmaları söz konusu olduğunda Türkiye'nin uluslararası bir oyuncu olmaya devam ettiğini kaydetti.

"Bunu, Orta Doğu'da ve Somali'de bizzat gördüm." diyen Schmale, Türkiye'nin ayrıca hükümetler arası işbirliği kapsamında Nijerya'ya çok sayıda destek sağladığını kaydetti.

Schmale, "Türkiye'nin küresel insani yardım çalışmalarında oynadığı rol takdir edilmeli." dedi.

- "NİJERYA'NIN KUZEYDOĞUSUNDA 4,3 MİLYON KİŞİ GIDA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA"

Schmale, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde uzun süredir devam eden silahlı çatışmaların insanların tarım alanlarında ürün yetiştirmesini engellediğine işaret etti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerdeki terör olayları nedeniyle yerinden edilen ve kamplara sığınan kişilerin sayısının her gün artmaya devam ettiğini kaydeden Schmale, bu kişilerin insani yardımlarda yaşanan güçlük nedeniyle yeterli gıda bulamadıklarını vurguladı.

Schmale, "Bu yıl ülkenin kuzeydoğusunda terör olaylardan kaçan 4,3 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya. Bu sayının yarısı çocuklardan oluşuyor. Özellikle 2 milyon çocuk için endişeliyiz. Eğer acilen harekete geçmezsek 700 binden fazla çocuk ağır akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalabilir ki bu oldukça dramatik bir durum." dedi.

Schmale, bu yıl yaşanan gıda krizinin geçen senekinden daha kötü olduğunu ifade ederek çocukların yeterince beslenemediği için hayatını kaybettiği uyarısında bulundu.

- GIDA GÜVENSİZLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN 391 MİLYON DOLAR ÇAĞRISI

Schmale, ülkenin kuzeydoğusundaki dramatik durumun üstesinden gelebilmek için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduklarını, bunun nedeninin ise bölgedeki durumun giderek daha da kötüleşmesi olduğunu söyledi.

Daha kötü bir krizden kaçınılmasına yardımcı olmak için 391 milyon doların acilen seferber edilmesi çağrısında bulunan Schmale, bu miktarın büyük bir kısmının gıda yardımlarına gideceğini belirtti.

Schmale, gıda güvensizliği konusunda Türkiye gibi ülkelere ve Batılı ülkelerdeki bazı ortaklara çağrıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.