Türkiye'nin rolünü öve öve bitiremediler: Çözümün anahtarını elinde tutuyor

Hong Kong merkezli medya kuruluşu Asia Times'da Essex Üniversitesi Profesörü Natasha Lindstaedt'in imzasıyla dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Analizde Türkiye hakkında önemli değerlendirmelere yer verilirken, dış politikasındaki tutumuna ve bölgesel ilişkilerine değinildi.

"TÜRKİYE ANAHTARI ELİNDE TUTUYOR"

"Türkiye, birden fazla küresel krizin çözümünün anahtarını elinde tutuyor" başlığıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin "Suriye ve Ukrayna çatışmalarında inanılmaz derecede güçlü bir arabulucu" olduğu ifade edildi. Türkiye'nin arabuluculuk rolünün giderek daha usta bir hale gelindiğini yazan Çin basını, "Türkiye, dış ilişkilerde Avrupa, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarda kilit bir güç aracısı olarak giderek daha güçlü bir konuma geliyor." dedi.

Türkiye'nin jeopolitik konumuna atıfta bulunan Asya basını, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bir kavşakta bulunduğunu belirtti. Ayrıca "Türkiye, hemen hemen herkes için stratejik öneme sahip olup, akıllı bir müzakereci olarak ortaya çıkmaktadır." denildi.

"TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI RUSYA, İRAN VE SURİYE İLE İLİŞKİLERİNİ İYİLEŞTİRDİ"

Türkiye'nin 2000 yıllarında sonraki tutumuna da değinen Çin basını, "Türkiye, 2000'lerin başından beri rekabet yerine işbirliğini vurgulayan bir dış politika yaklaşımına güvendi. Ekonomik bağlar bir öncelikti ve bu da Türkiye'nin Rusya, İran ve Suriye ile ilişkilerini istikrarlı bir şekilde iyileştirmesine yardımcı oldu." dedi.

Türkiye'nin NATO'nun bir parçası olduğunu yazan Asya basını, yine Türkiye'nin Avrupa Birliği ile önemli bir ticaret ortağı olmaya devam ettiğini aktardı. "Türkiye; Rusya, Ukrayna, Çin ve Orta Doğu'daki ülkelerle olan bağlarını eşit derecede önemli görüyor" diyen Asya basını, Türkiye'nin çıkarlarına uygun olan her hükümetle çalışacağını gösterdiğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜCADELE ETMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

Çin basını, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve rakipleriyle eşit şekilde mücadele etmekten çekinmiyor ve bu da ona stratejik esneklik sağlıyor." diye yazdı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere de atıfta bulunulan analizde, Türkiye'nin Rusya'nın ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 60 milyar dolar seviyelerinde seyrettiğini belirtti.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NDAKİ ROLÜNE ÖVGÜ

Türkiye'nin küresel tahıl krizinin önüne geçecek Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki önemli rolüne övgüde bulunan Çin basını analizinde, "Türkiye milyonlarca ton tahılın serbest bırakılması için müzakerelerde bulundu ve Montrö Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyarak Karadeniz'den geçen nakliye rotalarının güvenliğini sağladı" dedi.

Analizde Türkiye ve Suriye ilişkilerine de yer verildi. Ankara'nın Suriye ve Ukrayna'da konularında pozisyonunu güçlendirdiği belirtildi.

AVRUPA TÜRKİYE'YE YAKINLAŞIYOR

Öte yandan Trump'ın Avrupa'daki askeri desteğini çekeceğini söylemesine de değinildi. Avrupa'nın bundan dolayı Türkiye ile yakın işbirliğine yöneldiği hatırlatıldı.

Analizde ABD'nin bazı farklı stratejik hedeflere rağmen Türkiye'yi kilit bir müttefik olarak gördüğü aktarılırken, Türkiye'nin NATO üslerine ev sahipliği yaptığı bilgisine yer verildi.

"TÜRKİYE HERKESİN YANINDA OLMAK İSTEDİĞİ BİR GÜÇ"

Analizin son kısmında ise şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye artık diplomatik ve askeri ayak izini genişletmek istiyor. G20 üyesi olarak, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri ve NATO'da ABD'den sonra ikinci en büyük ve en güçlü askeri güce sahip olarak çok fazla güce sahip.

Ve jeopolitik dengeler açısından Türkiye şu anda herkesin Ankara'nın kendi tarafında olmasını istediği lüks bir konumda."

Star Gazetesi

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