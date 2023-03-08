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Dünya

Türkiye'nin şartı yerine getiriliyor! İsveç 9 Mart'ta oylayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını açıkladı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 02:21 - Güncelleme:
Türkiye'nin şartı yerine getiriliyor! İsveç 9 Mart'ta oylayacak
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyledi.

Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

KRİSTERSSON: PKK'LILARA KARŞI DAHA SERT ÖNLEMLER ALINIYOR

Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:

"İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır."

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN UYGULAMAYA KOYULACAK

Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak." dedi.

Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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