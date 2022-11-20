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Dünya

Türkiye'nin sınır ötesi harekatı Avrupa'da yankılandı! PKK yandaşları sokaklara çıktı

Türkiye'nin sınır ötesi hava harekatı Avrupa'da yankılandı. Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız olan PKK yandaşları, örgütün paçavralarıyla sokaklara çıktı.

20 Kasım 2022 Pazar 09:30 - Güncelleme:
Türkiye'nin sınır ötesi harekatı Avrupa'da yankılandı! PKK yandaşları sokaklara çıktı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında teröristlere ait hedefler, nokta atışıyla imha edildi.

PKK SEMPATİZANLARI, AVRUPA'DA SOKAKLARA ÇIKTI

Operasyonun ardından Avrupa'da yaşayan terör örgütü PKK sempatizanları, sokaklara çıktı. Ellerinde örgütün paçavlarıyla gösteren düzenleyen terör yandaşlarının eylemi sırasında Avusturya polisi de oradaydı. Bazı örgüt sempatizanlarının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

TÜRKİYE'NİN SINIR ÖTESİ HAREKATI AVRUPA'DA YANKILANDI

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı. Göstericiler, Türkiye'nin düzenlediği operasyonu kınamaya çalışırken, örgüt lehine de sloganlar attı. Avrupa'daki bu görüntüler ilk değil. Daha önce Almanya, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde de PKK yandaşlarınca gösteriler düzenlendi.

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