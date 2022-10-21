Türkiye'nin tahıl koridorunun açılması yönündeki çabaları Hindistan'da takdirle karşılandı

Sunel, AA muhabirinin Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik, kültürel ve ticari ilişkilere yönelik sorularını yazılı yanıtladı.

İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin yüz yıllara uzanan geçmişinin olduğunu vurgulayan Sunel, Balkan Savaşları sırasında Muhtar Ahmet Ensari öncülüğündeki gönüllü Hint sağlıkçıların Osmanlı askerlerinin tedavisini sağladığını anlattı.

Hint halkının Kurtuluş Savaşı'na maddi-manevi destek verdiğini de kaydeden Sunel, "Türkiye'nin Hindistan'ın ikinci Kovid-19 dalgasıyla mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla iki askeri uçağımız vasıtasıyla Yeni Delhi'ye Mayıs 2021'de ulaştırdığı 45 tonluk tıbbi yardım, bu dayanışmanın son örneğini teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sunel, Türk Kurtuluş Savaşı'nın Hindistan'ın bağımsızlık hareketine ilham verdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin Hindistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişki tesis eden ilk ülkelerden olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin dilinde 9 binden fazla ortak kelimenin bulunduğunu aktaran Sunel, bunlardan birinin de "dost" kelimesi olduğunu belirtti.



Sunel, şöyle devam etti:

"Bunun en önemli simgelerinden olan, 1951 yılında imzaladığımız Dostluk Antlaşması'nın birinci maddesinde beyan edilen 'İki ülke arasında barış ve dostluk daim olacaktır.' ifadesi, halklarımız arasındaki bu derin muhabbeti en isabetli şekilde yansıtmaktadır. Hindistan'ın imzaladığı ilk Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın Türkiye'yle akdedilmiş olması da aramızdaki bu tarihi ve kültürel muhabbetin derinliğini göstermektedir. Gerek ilişkilerimizin tarihi kökleri gerek halklarımız arasındaki dostluk, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması için sağlam bir temel sağlamaktadır."

- "YIL SONUNA KADAR ÜLKEMİZDE YAKLAŞIK 250 BİN CİVARINDA HİNT ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"



Sunel, Türkiye'ye yönelik Hint turist ilgisine ilişkin detayları da paylaşarak salgın öncesi 2019'da 230 bin Hint turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bunun rekor olduğunu kaydetti.

Salgında durma noktasına gelen ziyaretlerin bu yılın mart ayında doğrudan uçuşların başlamasıyla yeniden arttığını belirten Sunel, "2022 Haziran ayı itibarıyla rekor yıl olan 2019'un rakamlarını aylık bazda geride bırakmaya başladık. Bu yıl sonuna kadar ülkemizde yaklaşık 250 bin civarında Hint ziyaretçi ağırlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hint vatandaşların Türkiye'de en çok İstanbul, Kapadokya, Antalya, Pamukkale ve İzmir'e ilgi gösterdiğine işaret eden Sunel, "Hint aileler, düğün organizasyonları için özellikle İstanbul, Bodrum ve Antalya gibi destinasyonları tercih etmektedirler. İstanbul'un yanı sıra Kapadokya ve balon turları da kültür, alışveriş ve deneyim turizmine ilgi gösteren Hint turistler için cazibe merkezidir." açıklamasını yaptı.

- "TÜRKİYE'NİN ÇABALARI TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ HİNDİSTAN'DA DA TAKDİRLE KARŞILANMIŞTIR"



İki ülkenin de bölgelerinde yükselen güçler olarak bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında etkileşim halinde bulunduğunun altını çizen Sunel, başta Afganistan ve Ukrayna'da yaşananlar olmak üzere çeşitli başlıkların iki ülkeyi de yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Hindistan'ın da Türkiye gibi Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilerek soruna diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm bulunmasını istediğine dikkati çeken Sunel, "Bu çerçevede hem ateşkesin sağlanması hem de küresel gıda güvenliği bakımından önem taşıyan tahıl koridoru açılması yönündeki Türkiye'nin çabaları, tüm dünyada olduğu gibi Hindistan'da da takdirle karşılanmıştır." görüşünü paylaştı.

Sunel, Afganistan bağlamında insan hakları, insani yardımlar, göç ve mülteci akımı ve terörle mücadele gibi meselelerin iki ülkeyi de yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Her iki ülke de Afganistan'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisini istemekte, birbirlerinin bu yönde attıkları adımları yakından takip etmektedir. Keza, Taliban'ın 15 Ağustos 2021 tarihinde Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Hindistan'ın Kabil Uluslararası Havaalanı'ndan gerçekleştirdiği tahliyelerde Türkiye destek sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin de demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi ortak değerleri paylaştığını, Birleşmiş Milletler, G20, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası platformlarda ise olumlu bir iş birliği geleneğine sahip olduğunu anlatan Sunel, "İklim değişikliği, terörle mücadele, gıda güvenliği gibi tüm dünyayı tehdit eden sorunlarda iki ülkenin iş birliklerini geliştirme potansiyeli mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

- "İKİLİ TİCARETİN YIL SONUNDAN ÖNCE 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ GEÇECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"



Sunel, Hindistan'ın Güney Asya'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin Hindistan'a başta bitkisel tohum ve yağlar, mermer, yaş meyve, makine ve cihazlar sattığını, Hindistan'dan ise mineral yakıtlar, kıymetli ve yarı kıymetli taş ve metaller ile demir çelik ürünleri aldığını kaydetti.

Pandeminin etkisiyle karşılıklı ticarette 2020 yılında düşüş gerçekleşse de 2021'de 9,2 milyar dolarlık rekora ulaşıldığına dikkati çeken Sunel, "2022 yılında da Hindistan'la ticaretimizdeki artışın devam ettiğini görüyoruz. Mevcut seyrin devamı halinde ikili ticaret hacminin yıl sonundan önce 10 milyar dolar seviyesini rahatlıkla geçeceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunel, Türk ve Hint firmalarının karşılıklı yatırımları ve iş ortaklıkları aracılığıyla önemli girişimlerde bulunduğuna işaret ederek, Türk firmalarının Hindistan'da havalimanı yer hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, ulaştırma başta olmak üzere çeşitli projeler üstlendiğini ve yatırımlar yaptığını aktardı.

Hint firmalarının da Türkiye'de petrokimya ve motorlu taşıt sektörlerinde yatırımlarının bulunduğunu bildiren Sunel, "Önümüzdeki dönemde de gerek ikili ticaret gerek karşılıklı yatırımların artması ile hem imalat hem de hizmetler sektöründe karşılıklı iş birliği imkanlarının artacağını umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "HİNDİSTAN'DA YAP" STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE 25 SEKTÖR BELİRLENDİ



"İki kadim medeniyetin mirasçıları olan halklarımız arasındaki temasların artırılması ve kültürel bağların geliştirilmesi, öncelik verdiğimiz konular arasında yer almaktadır." görüşünü paylaşan Sunel, Türk televizyonlarındaki Hint yapımları ile Hint televizyonlarındaki Türk yapımlarının iki ülke kültürlerinin birbirine yakınlığını gösterdiğini belirtti.

Turizmin karşılıklı etkileşimi artırmanın önemli yollarından olduğunu ifade eden Sunel, uçak seferleri ve uçuş noktası sayılarının artmasının önemine değindi.

Sunel, arkeoloji, inanç turizmi, sağlık, eğitim ve gastronomi turizmine kadar birçok alanda da iki ülke arasında büyük potansiyel bulunduğuna dikkati çekti.

Hindistan'a doğrudan yabancı yatırım miktarının 2000 yılından bu yana 850 milyar dolar seviyesine ulaştığının altını çizen Sunel, halihazırda Türk firmalarının da ülkede yatırımlarının bulunduğunu belirtti.

Bunların arasında ulaştırma, yer hizmetleri, müteahhitlik, teknik müşavirlik ve beyaz eşya üretimini sayan Sunel, "İkili ticaretin de artmasıyla hem bu alanlarda yeni yatırımlar yapılabileceğini hem de firmalarımızın küresel olarak başarılı olduğu makine, mobilya, hazır-giyim, gıda ve tarım sektörlerinde yeni fırsatlar yaratılabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunel, özellikle Hindistan'ın "Hindistan'da yap" (Make in India) stratejisi çerçevesinde belirlediği 25 sektörde iş birliği olanaklarının araştırılmasında fayda gördüğünü vurguladı.