İstanbul'da 22 Temmuz'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasının sayılı günler kaldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasında Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatı ile ilgili kısmının uygulanmadığını belirterek, "Mutabakata gelince, sonuçları görmüyoruz. Bu bir gerçek" dedi.

Zaharova, "Anlaşmanın ikinci kısmı, ihtiyacı olan ülkelere tedarik etmekten mutluluk duyacağımız Rus gıda ve gübreleridir. İlgili bankalardaki hesaplar bloke edildi. Batı yaptırımları nedeniyle ödeme imkansız olduğu ve hesaplar bloke olduğu için işlemler yapılamıyor. Ödeme alabilseydik ürünleri sevk edebilirdik. Ancak bu gerçekleşmiyor" dedi.

Rusya'nın tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda önümüzdeki haftalarda karar vereceğini belirten Zaharova, "Gerçek verilere dayanarak 18 Kasım'a kadar pozisyonumuzu belirleyeceğiz" ifadelerini kullanarak, tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunların işbirliği içinde aşılması gerektiğini vurguladı.