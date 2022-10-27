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Dünya

Türkiye'nin tarihi başarısı ile başlamıştı... Zaharova: 18 Kasım'a kadar karar vereceğiz

Türkiye'nin tarihi başarısı ile imzalanan 'Tahıl Anlaşması'ı hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Tahıl Anlaşması'nın uzatılması konusunda önümüzdeki haftalarda karar vereceğiz. Gerçek verilere dayanarak 18 Kasım'a kadar pozisyonumuzu belirleyeceğiz.' dedi.

IHA27 Ekim 2022 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
Türkiye'nin tarihi başarısı ile başlamıştı... Zaharova: 18 Kasım'a kadar karar vereceğiz
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İstanbul'da 22 Temmuz'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasının sayılı günler kaldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasında Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatı ile ilgili kısmının uygulanmadığını belirterek, "Mutabakata gelince, sonuçları görmüyoruz. Bu bir gerçek" dedi.

Zaharova, "Anlaşmanın ikinci kısmı, ihtiyacı olan ülkelere tedarik etmekten mutluluk duyacağımız Rus gıda ve gübreleridir. İlgili bankalardaki hesaplar bloke edildi. Batı yaptırımları nedeniyle ödeme imkansız olduğu ve hesaplar bloke olduğu için işlemler yapılamıyor. Ödeme alabilseydik ürünleri sevk edebilirdik. Ancak bu gerçekleşmiyor" dedi.

Rusya'nın tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda önümüzdeki haftalarda karar vereceğini belirten Zaharova, "Gerçek verilere dayanarak 18 Kasım'a kadar pozisyonumuzu belirleyeceğiz" ifadelerini kullanarak, tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunların işbirliği içinde aşılması gerektiğini vurguladı.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  • tahıl krizi
  • tahıl anlaşması

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