Türkiye'nin temaslarını değerlendirdi... Hipper: Memnuniyetle karşılıyoruz

Hipper, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kendisine Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova ziyaretine ilişkin soru yöneltilen Hipper, soruyu "Tüm ortaklarımıza ifade ettiğimiz üzere tutumumuz net. Barışa yönelik her türlü çaba önemli. Müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz." diye cevapladı.

Hipper, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini yineleyerek, Rusya'ya yönelik "yaptırım baskısını artırmak" için çalıştıklarını belirtti.

