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Dünya

Türkiye'nin ''terör yuvası'' olarak gördüğü kamp boşaltıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Türkiye'nin ''terör yuvası'' olarak gördüğü kamp boşaltıldı
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Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

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