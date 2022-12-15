''Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var''

Billström, ülkesinde yayımlanan Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRE KARŞI KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

Bakan Billström, "Her ülkenin teröre karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu hak Türkiye'yi de kapsıyor. Bölgede terör örgütü DEAŞ'la mücadele önemli fakat Türkiye, yıllardır teşhir edilmiş ve teröre karşı kendini savunmak için meşru nedenleri olan bir ülkedir. İsveç hükûmeti de bu savunmanın ölçülü yapılması gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğuna dair Türk hükûmetinin açıklamasına güvendiğini vurgulayan Billström, terör örgütünün açıklamalarına güvenmediğini kaydetti.

NATO ÜYELİK SÜRECİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Billström, Türkiye ile yapılan NATO üyeliği görüşmelerinde ilerleme sağlandığını hissettiğini dile getirdi.

Dünyada ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Billström, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmesinin kötü olacağını belirtti.