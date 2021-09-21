Türkiye'nin verdiği desteğe atıfta bulundu: Türk halkı büyük çaba gösterdi

AA 21 Eylül 2021 Salı 18:34 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 18:34

Gaziantep'teki temaslarını sürdüren Büyükelçi Landrut, Milli Eğitim Bakanlığı ve AB işbirliğinde "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" projesi kapsamında Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Abdulkadir Ateş İlkokulu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Yılın başında kentteki yetkililerle eğitim ihtiyaçları konusunda görüştüklerini ifade eden Landrut, "Bu ilimizin mülteci ev sahipliği oldukça yoğun. Nihayetinde bugün bu okulun açılışı için burada bulunuyoruz. Bunu bir kez daha belirteceğim ki Türkiye gerçekten ev sahibi, topluluklar ve mülteciler konusunda gerek belediyeler gerek Türk halkı gerekse hükümet düzeyinde büyük çabalar göstermekte." diye konuştu.

"Şu an itibarıyla 700 bin Suriyeli öğrenci, Türk eğitim sistemine entegre olmuş durumda. Bizler Avrupa Birliği destek programları çerçevesinde ancak yardımcı olabiliriz, lakin bu başarı sizindir. Biz ancak sizleri bu başarınızda destekleyebiliriz." diyen Landrut, gelecekteki başarının anahtarının eğitim olduğunu aktardı.

Landrut, eğitim kapsamında projeleri sürdürdüklerini dile getirerek, "1,4 milyarlık bir bütçe ile Türkiye çapında 200 okul işletim giderleri ve öğretmenlerin eğitilmesi gibi konularda sizleri desteklemeye çalışıyoruz. Bugün ayrıca yüz yüze okul yılının başlangıcını kutlamak için de buradayız. Çok hoşuma gidiyor, öğrencileri velileri görüyorum. Bu tesisleri en iyi şekilde sizlere tesis ettik. Mümkün olan en iyi alt yapıyı sizlere devrediyoruz. Bundan sonra öğrenimi gerçekleştirmek sizlerin işi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hükümete ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığına iş birliğinden dolayı teşekkür eden Landrut, öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de dönem başından itibaren her hafta bir okul açmaya karar verdiklerini belirterek, bu yıl içerisinde toplam 41 okulun tamamlandığını, ayrıca 54 okulun inşaatının devam ettiğini ve önemli bir kısmının yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

Gaziantep'in genç bir şehir olduğuna, hem içerden hem dışardan göç aldığına işaret eden Gül, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle okul ihtiyacını tamamlamaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

- "Suriyeli çocukların okullaşma oranı yüzde 64 seviyelerine yükseltilmiştir"

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Türkiye'deki yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin 1,2 milyonunun eğitim çağında olduğunu ifade etti.

Gür, şunları kaydetti:

"Okul öncesi çağda nüfus 127 bindir. İlkokul çağında 442 bin, ortaokul çağında 348 bin, ortaöğretimde de 278 bin geçici koruma altında olan öğrencimiz bulunmaktadır. Sahadaki ihtiyaç halihazırda sağlanan desteklerin çok ötesinde. Dolayısıyla Avrupa Birliği mali imkan içerisinde halihazırda büyük bir pay alan eğitim sektörü yatırımlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi temennimizdir. Devletimizin ve Bakanlığımızın son dönemdeki olağanüstü çabası ile Suriyeli çocukların okullaşma oranı yüzde 64 seviyelerine kadar yükseltilmiştir."

Halk oyunları gösterisi yapılan törende daha sonra Büyükelçi Landrut, Vali Gül ve diğer protokol üyeleri tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Alman Kalkınma Bankası (KfW) Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, öğrenciler ve veliler katıldı.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, daha sonra Kadın ve mülteciler başta olmak üzere gençlere eğitim, çalışma ve iş kurma imkanı sağlayan, Hollanda merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan SPARK tarafından burs verilen, Gaziantep ve çevresindeki 5 ilde öğrenimini tamamlayan 280 üniversite öğrencisinin mezuniyet törenine katıldı.