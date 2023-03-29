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Dünya

Türkiye'nin vetosundan sonra İsveç'e bir kötü haber daha

Türkiye'nin NATO üyeliğini onaylamadığı teröre destekçisi İsveç'e Macaristan da kapıları kapattı. Macaristan'ın İsveç ile olan sorunları nedeniyle NATO üyeliği onayını geciktirdiği ifade edildi.

Reuters29 Mart 2023 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Türkiye'nin vetosundan sonra İsveç'e bir kötü haber daha
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Macaristan Hükümeti Sözcüsü, İsveç'in Macaristan hakkındaki eleştirilerinin iki ülke arasında sorun oluşturduğunu ve bu nedenle Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının gecikebileceğini belirtti.

Sözcü açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Macaristan parlamentosu aylar süren itirazlarının ardından Pazartesi günü Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayan yasayı kabul etti. İsveç'in NATO üyeliğine yönelik yasa tasarısı ise parlamentoda bekliyor.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılmak üzere başvuruda bulunmuştu. İki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi Macaristan ve Türkiye'nin onayı gerekiyor.

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