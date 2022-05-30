İSTANBUL 30°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3811
  • EURO
    17,6378
  • ALTIN
    980.023
  • BIST100
    2469.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin yanında yer alacaklar: Operasyona destek vermeye hazırız
Dünya

Türkiye'nin yanında yer alacaklar: Operasyona destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon sinyalini vermesinin ardından Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin muhtemel harekatına destek vermeye hazırız' denildi.

Reuters30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir harekatın sinyalini verdi.

Muhtemel harekat sinyali sonrası Suriye Milli Ordusu'ndan iki kıdemli komutan, taarruz pozisyonuna geçme talimatı verildiğini açıkladı.

SMO komutanı Abdul Salam Abdul Razak, Reuters'a "Bir ya da iki gün içerisinde hazır olabiliriz. Türk ordusu ile birlikte savaşmaya hazır binlerce savaşçı var." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Suriye Milli Ordusu
  • askeri harekat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.