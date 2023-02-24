Türkiye'nin yanındalar: Ne istenirse tereddütsüz yapmaya hazırız

Mimouni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cezayir'in Türkiye'ye yardımlarına ve iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu yıkıcı depremden dolayı herkesin üzgün olduğunu belirten Mimouni, depremin 11 şehri etkilediğini, 40 binden fazla insanın ölümüne ve 20 binden fazla binanın yıkılmasına neden olduğunu hatırlattı.

Sofiane Mimouni, Cezayir'in ilk taziye dileklerini ileten ülkeler arasında yer aldığını anımsatarak Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini sunduğunu ve bu zamanlarda Cezayir olarak Türkiye'nin yanında olacaklarını söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un sivil savunma ekiplerini Türkiye'ye derhal gönderdiğini anlatan Mimouni, ekibin o gün öğle saatlerinde Gaziantep'e ulaştığını ve Adıyaman'a yönlendirildiğini kaydetti.

Mimouni, ekibin kayda değer bir iş çıkardığını; kadın, erkek ve çocuk toplam 13 kişiyi kurtardığını ve 94 kişinin cenazelerine ulaştığını söyledi.

- CEZAYİR, YAKLAŞIK 100 TONLUK İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

Türkiye'ye insani yardım kapsamında 3 uçağın Adana'ya gönderildiğini aktaran Mimouni, "100 ton civarında bir insani yardım Adana'ya ulaştı. Ben de oradaydım. Battaniye, çadır, gıda ve tıbbi malzemeler vardı. Bunların hepsi AFAD'a teslim edildi." dedi.

Mimouni, arama kurtarma ekibini görmek için deprem bölgesine de gittiğini belirterek Türk yetkililerle de orada görüştüğünü ifade etti.

Durumun gerçekten çok üzücü olduğunu kaydeden Mimouni, ülkesinin Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinden gelmesine katkıda bulunabilmek için 30 milyon dolar yardım gönderdiğini belirtti.

Sofiane Mimouni, Türkiye'ye yapılan desteğin yalnızca insani bir durum olmadığını ve dayanışmayı gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Türkiye ve Cezayir'in paylaştığı tarihi bir ilişki var. İki ülke arasında harika bir ilişki ve bağ var. Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ile bu zor zamanda yan yana duracaklarını açıkça belirtti. Ne istenirse tereddütsüz yapmaya hazırız."

- CEZAYİRLİ ARAMA KURTARMA EKİBİ KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU KURTARDI

Cezayir'den gelen arama kurtarma ekibiyle Adıyaman'da bulunan Mimouni, yıkılan binaları ve insanların durumunu görmenin çok üzücü olduğunu söyledi.

Büyükelçi Mimouni, evini kaybetmenin gerçekten hiç kolay olmadığının altını çizerek havanın da çok kötü, özellikle gece çok soğuk olduğunu belirtti.

Cezayir'de yardım için pek çok girişimin olduğunu ifade eden Mimouni, Türkiye'de bulunan Cezayirlilerin de yardımcı olmaya çalıştığını, battaniye, gıda ve ilaç getirdiklerini ve bu girişimin büyükelçilikle iletişim halinde yapıldığını anlattı.

Mimouni, Cezayirli arama kurtarma ekibinin enkazdan küçük bir çocuğu kurtarmasının çok etkileyici olduğuna işaret ederek "Ekipten biri onu kurtardığında kucağında tutuyor, öpüyor ve hatta ağlıyordu. Sosyal medyada bu görüntüler çok paylaşıldı. Çok etkileyici ve dokunaklıydı." diye konuştu.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER SİYASİ VE EKONOMİK DÜZEYDE DE ÇOK İYİ

Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerden de bahseden Mimouni, iki ülkenin tarihi ve harika ilişkileri olduğunu vurguladı.

Mimouni, iki ülkenin dayanışma ve dostluk bağları olduğunu belirterek uluslararası örgütlerde de yakın bir işbirliği kurduklarını söyledi.

İki ülkenin inanç bakımından da bağlı olduğuna, pek çok bölgesel ve uluslararası meselede de aynı fikri paylaştıklarına değinen Mimouni, üst seviye bir siyasi ilişki de bulunduğunu, Tebbun'un Mayıs 2022'deki Türkiye ziyaretinin bunu gösterdiğini ifade etti.

Mimouni, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının düzenli siyasi görüşmelerde bulunduğunu, Mayıs 2006'da dostluk ve işbirliği anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.

Bu girişimlerin iki ülkenin ilişkilerine ayrıcalıklı bir konum verme istediğini gösterdiğinin altını çizen Mimouni, "Ekonomik ve ticari ilişkiler de gelişiyor. İki ülke arasındaki olumlu dinamik ticaret hacminin de büyümesine yardımcı oluyor. İkili ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı. Yatırımlar da neredeyse 5 milyar dolar civarında." dedi.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mimouni, güncel ticari ve ekonomik verilerin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığına işaret ederek Tebbun ve Erdoğan'ın ticaret hacmi açısından 10 milyar dolar hedefi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Afrika'daki ikinci en büyük ticaret ortağı olduklarına dikkati çeken Mimouni, hidrokarbon harici Cezayir'e yatırım yapan yabancı ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Sofiane Mimouni, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğine ilişkin de "İlişkiler hem siyasi hem ekonomik düzeyde çok iyi. İlişkileri ve ortaklığı daha da geliştirmek ve iki ülke arasında stratejik ortaklık kurmak için girişimler sürüyor." diye konuştu.