Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Avusturya Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma biriminin üyeleri, Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerle ilgili video gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, başta Avusturya Başbakanı Karl Nehammer olmak üzere arama kurtarma ekiplerine yardım ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"SİZLER BİZİM HATAY KAHRAMANLARIMIZSINIZ"

Ceyhun, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan 84 kişilik ekibin üyelerini Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deprem bölgesinde enkaz altından 9 kişinin kurtulmalarını sağlayan ve 52 kişiye sağlık hizmeti veren ekibin deprem bölgesindeki varlığının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Sizlerin orada bulunmanız hem bizlere hem de depremzedelere güç ve cesaret verdi. Sizler bizim Hatay kahramanlarımızsınız." dedi.

Daha sonra arama kurtarma ekibinin üyeleri deprem bölgesinde yaşadıklarını davetlilerle paylaştı.

Binbaşı Bernhard Lindenberg, ekiplerinin Türkiye'de çok iyi karşılandığını belirterek, "Adana Havalimanı'na inişimizden itibaren bütün çalışma süresince Türk yetkililerle olan işbirliğimiz mükemmel şekilde işledi." diye konuştu.

Lindenberg, her şeyin çok hızlı şekilde ilerlediğini, çok kısa sürede afet bölgesine ulaşarak çalışmaya başladıklarını aktardı.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ

Türk misafirperverliğinin çok etkileyici olduğunu kaydeden Lindenberg, "Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere gittiğimiz şehirde, yıkılmış binaların yakınında oturan depremzedeler, esasında her şeylerini kaybetmelerine rağmen bize çay ya da su ikram ediyorlardı. Bu gerçekten çok etkileyiciydi. Bu, arama kurtarma ekibinin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir motivasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Ceyhun, ekip üyelerine teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler taktim etti.

